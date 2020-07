Nathan Shachar: Spaniens stora exportnäring går på knäna

Madrid i juli är turism för högtryck, i alla dess former. Kaféerna kring barocktorget Plaza Mayor är ibland fullsatta redan vid frukostkaffet och köerna till de stora konstmuseerna ringlar sig långt ut på gatan. Infödda på väg till arbetet stiger åt sidan för skrålande och stojande resenärer. Man går ibland till sängs om natten i Madrid, sade Ernest Hemingway, men inte för att sova.

Så intensiv har anstormningen blivit, att Madridbor ofta planerar sin egen sommarledighet för att undkomma turistklimax andra halvan av juli. I år, som bekant, har festen förhinder. En journalistkollega berättar:

– Igår promenerade vi till Västra Parken. Där satt som vanligt folk på utekaféerna, men inga främmande språk hördes. I centrum, mellan Gran Via och Puerta del Sol, var där lugnt och stilla – en helt overklig känsla.

Lugnt och stilla är det också i den spanska statskassan, där miljarderna annars rasslar in så här års. Lika glest är det utmed Valencias och Andalusiens sandstränder, där ett par miljoner spanjorer brukar jobba dygnet runt för att lägga undan en slant till vintermånaderna. I april slogs ett kusligt rekord: det spanska turistministeriet redovisade 0 (noll) inresta semesterfirare.

I detta avseende, liksom i andra, har Spanien haft mer att förlora än andra EU-länder under epidemin. Med 83 miljoner turister under rekordåret 2019 ligger Spanien tätt efter Frankrike som världens mest besökta land. Men genomsnittsturisten i Spanien stannar längre och gör av med mer pengar än hon gör i Frankrike. I fjol kammade branschen, Spaniens överlägset största exportnäring, in nära 72 miljarder euro. Sedan krisåren 2007-2009, då underskottet i handelsbalansen närmade sig 4,5 procent av BNP, har man tack vare turismen ryckt upp saldot. Underskottet låg 2019 på 34 miljarder euro, 2,75 procent av BNP.

En prognos gjord av de spanska sparbankernas forskningsinstitut räknar med ett 58-procentigt fall i turistintäkterna i sommar, en spådom som redan ter sig övermodig. Enligt turistportalen Travelgate, som räknar hotellreservationer på nätet, har dock Spanien trots allt flest inbokade turister av alla länder i sommar.

Det var delvis omsorgen om den oersättliga inkomstkällan som fick vänsterkoalitionen att lätta på de hårda smittskyddsreglerna, enligt vissa bedömare alltför tidigt. Den 21 juni öppnade man gränserna för alla Schengen-medborgare utom portugiser, också från hårt drabbade länder som Sverige. Kravet på att inkommande personer skulle isolera sig i två veckor slopades helt. Gränsen till Portugal öppnades den 1 juli, med stora fanfarer och vädjan från kung Felipe VI till portugiserna att semestra i Spanien. Det enda latinamerikanska land som fått grönt ljus för besök är Uruguay.

Turismen har spelat en central roll i Spaniens enastående förvandling i vår tid. I slutet av 1950-talet övertalade den katolska Opus Dei-orden diktatorn Francisco Franco att satsa på massturism. Motståndet var stort, skeptikerna anade att besökarna från norra Europa skulle föra in förbjudna böcker, minimala baddräkter, superi och lössläppthet. Det gjorde de, men de öppnade samtidigt Spaniens dörrar ut ur fattigdomen. Franco-staten hade körts på samma recept som Maos Kina, den var en rigid planekonomi där det enda sättet att bli rik var att mygla till sig en importlicens av diktatorn eller handla med mat på svarta börsen.

Turismen var inte bara turism, den blev också upphovet till det nya Spaniens andra stora sysselsättningsbransch: byggandet. Den ena efter den andra av natursköna kustmiljöer offrades åt massturismen och betongen. Svenskar, britter och tyskar fick det bättre och bättre och ställde högre krav. Storjordbrukens daglönare fick jobb på badorter och byggplatser, och 1986, då Spanien släpptes in i EU, syntes knappt längre några hungriga tiggarbarn på gatorna. Men beroendet av dessa bägge ömtåliga näringar, turismen och byggandet, förblir landets akilleshäl och en källa till ständiga förmaningar från EU:s budget- och finansorakel.

