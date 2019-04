Nätkasino dominerar spelreklamen – tros bidra till ökat beroende hos kvinnor

Onlinekasino är den spelform som med råge är den vanligaste i reklam från spelbolag i Sverige. Det konstaterar forskare vid enheten för klinisk beroendeforskning på Lunds Universitet i en studie om spelreklamens omfattning och innehåll.

Det är också den spelformen som flest söker hjälp för på beroendekliniker runt om i landet.

– Att nätkasino så tydligt dominerar spelreklamen samtidigt som den också dominerar bland vårdsökande är intressant, säger Anders C Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds Universitet.

Nätkasinobolagen utmärker sig också i det att det är den spelform som oftast riktar sig direkt mot kvinnor i sin reklam. Vanligast är att det inte finns någon tydlig könsadress alls, men i de fall det finns är budskapen oftast riktade mot kvinnor och kommer från nätkasinon.

Samtidigt har man också kunnat se i Folkhälsomyndighetens årliga studie om spelberoende att problemen bland kvinnor ökat. För första gången på åtminstone tio år utgör den gruppen nu en klar majoritet av personer med ”allvarliga spelproblem” i Sverige.

Anders C Håkansson är professor i beroendemedicin på Lunds Universitet och en av forskarna bakom studien. Foto: Daniel Costantini

Sambandet är inte bekräftat, men det finns enligt Anders C Håkansson anledning att misstänka att de två upptäckterna har med varandra att göra.

– Det är en spekulation eller en diskussion vi har. Man kan i alla fall konstatera att vi plötsligt i Sverige har en hög andel kvinnor i den gruppen som har de största problemen med nätkasinon, samtidigt som det under ett tv-dygn är fler inslag från den spelformen som riktar sig mot kvinnor än från någon annan spelform, säger han.

Andelen spelreklam var som högst under eller i samband med filmer ämnade för vuxna, sport- och spelrelaterade program och familjeunderhållning. Men forskarna som studerat tv-kanalerna har vid flera tillfällen också stött på spelreklam under eller efter barnfilmer. Det bekymrar Anders C Håkansson.

– Syftet med reklamen är ju att öka kännedomen för produkten och intresset för den, säger han.

– Det vi ser i tv normaliserar vår uppfattning om hur saker är. Är man en ung individ och tittar på tv får man ett intryck av att det här är helt normalt. Att man som barn och ungdom växer upp med den bilden är problematiskt.

Forskarna har studerat all reklam på sex stora kanaler i Sverige under ett par utvalda dygn vintern 2017/2018. Resultatet vittnar därför inte om några effekter av den nya spellagen som trädde i kraft i januari 2019.

I Kanal 5, som var den kanal med högst andel spelreklam, hade spelbolagen 23 procent av inslagen – nästan en fjärdedel. Av den var 72 procent reklam för onlinekasino. På liknande sätt såg det också ut på TV3 där 19 procent av reklamen kom från spelbolag och 68 procent av spelreklamen var för onlinekasino.

Lägst andel hade TV4 och systerkanalen Sjuan med elva respektive åtta procent spelreklam. Den enda kategorin av reklam som var mer frekvent än spelreklamen på de flesta tv-kanalerna var deras egen reklam om kanalen och kommande program.

