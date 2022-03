Nedåt på Stockholmsbörsen

Handelsbanken, SKF, Assa Abloy och ABB hörde till dem som drog nedåt på OMXS30, listan över de mest omsatta aktierna.

Merparten av Handelsbankens nedgång handlade dock om att aktien på torsdagen handlades utan rätt till utdelning. Det gällde även för bland andra Axfood, Platzer, Atrium Ljungberg och Lundin Mining.

Bland bolagen som drog uppåt på OMXS30 fanns SCA, plus 2 procent och Telia, plus 1,9 procent samt Tele2, plus 1,4 procent.

Två mindre bolag som vinstvarnat, Volati och Nolato, tappade rejält: minus 13,4 procent respektive 14,5 procent.

Det gick lugnt till på de ledande europeiska börserna. FTSE100-index i London stängde på plus 0,1 procent och CAC40-index i Paris backade 0,4 procent procent. DAX-index i Frankfurt hade vid 18-tiden gått ned 0,1 procent.