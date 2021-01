Netflix lockar fler användare än väntat

Strömningsjätten var först ut bland de så kallade Faangbolagen på Wall Street under rapportsäsongen för pandemiåret 2020.

Analytiker hade visserligen trott på en kraftig uppgång i antalet nya användare med tanke på den starka tv-tittartrenden under pandemin, men kvartalsrapporten visar att bolgaet slog förväntningarna med råge. ”Bridgerton” and ”The Queen's Gambit” är två egenproducerade serier som lockat storpublik under fjärde kvartalet.

Netflix fick ihop 8,5 miljoner nya prenumeranter mot förväntade 6,1 miljoner. Det kan jämföras med 2,2 miljoner kvartalet före. Därmed har man nu över 200 miljoner användare över hela världen.

Netflix har inför bokslutet tappat 8 procent av börsvärdet sedan årsskiftet. När rapporten släppts rusade aktien med 10 procent i efterhandeln.

Intäkterna lyfte med dryga 21 procent till 6,64 miljarder dollar, vilket var i linje med en sammanställning gjord av Refinitiv. Vinsten per aktie landade på 1:19 dollar, en bit under prognosen på 1:39 dollar.

Rapporten är startskottet på en serie tunga delårsrapporter från den tekniktunga Nasdaqbörsen.

Netflix tillhörde tillsammans med konkurrenter som HBO och Disney de tydliga vinnarna i början av covid-19-pandemin, när nedstängningar och andra restriktioner fick fler att stanna hemma och zappa mellan tv-serier och filmer i tv-soffan. Och sammantaget blev 2020 en fantastisk resa för Netflix aktieägare, med ett kurslyft på 67 procent på helåret.

Men medvinden har avtagit under senare delen av fjolåret och 2021 har inletts med en kursnedgång på 8 procent sedan årsskiftet.

Bedömare befarar att Netflix kundtillväxt är på väg att bromsa in, till följd av bolagets prishöjningar och ökad konkurrens.

Nedgången följer också på en tids mediespekulation om det inte är en teknikbubbla på Wall Street, där Netflix och de andra så kallade Faangbolagen varit draglok. Faang är ett samlingsnamn för bolagen Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Alphabet (som äger Google och Youtube).

Bland bedömare brukar näthandlaren Amazon och elektronikjätten Apple just nu beskrivas som de säkraste Faangaktierna. De antas ha bäst förutsättningar att behålla sina starka positioner inom sina marknadssegment och vissa räknar med att Apple har en börsvärdering på ofantliga 3 000 miljarder dollar inom räckhåll i år.

I kronor räknat blir det hisnande 25 200 miljarder, vilket är fem gånger så mycket som hela Sveriges BNP 2019.

Men för Facebook och Google har orosmolnen tätnat på senare tid. Bland analytiker varnas det för att annonsintäkterna kan bli svåra att få upp. Samtidigt har de våldsamma Donald Trump-supportrarnas attack mot kongressen i Washington den 6 januari blåst liv i debatten om behovet av hårdare reglering av sociala nätverk – både i USA och EU.