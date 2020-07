New York Times: Sverige ett varnande exempel för världen

Under rubriken ”Sweden has become the world´s cautionary tale” (ungefär Sverige har blivit en varningssaga för världen) skriver New York Times (NYT) att den svenska regeringen har i syfte att rädda ekonomin, tillåtit ”livet att fortgå i stort obehindrat” under pandemin.

Men det har misslyckats, skriver tidningens korrespondent, Peter Goodman. ”Inte nog med att tusentals fler har dött än i grannländer som stängt ner, Sveriges ekonomi har inte klarat sig så mycket bättre”, skriver han.

Korrespondenten hänvisar till Riksbankens prognos om att ekonomin i år kommer att krympa med 4,5 procent och att arbetslösheten har stigit från 7,1 procent i mars till nio procent i maj.

NYT jämför det med Danmark, som stängde ner stora delar av samhället, där centralbanken räknar med att ekonomin krymper med 4,1 procent och arbetslösheten har gått från 4,1 till 5,6 procent.

Han jämför även med Norge ”som var snabb med att införa en aggressiv nedstängning” men som också tidigt släppte på restriktionerna när spridningen bromsade in. Där har centralbanken spått att ekonomin – utanför olje- och gassektorn – krymper med 3,9 procent, mot de 5,5 procent bankens spådde mitt under nedstängningen.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg säger till DN att publiceringar som den i New York Times kan få negativa konsekvenser.

– Sverigebilden är helt central för vår export och vår industri. Jag tycker absolut att vi ska ta tillvara på de signalerna och också ta dem på allvar, men vi måste också ge vår bild av läget och där håller jag inte med om att vi har valt ekonomin före hälsa.

Slutsatsen som NYT drar är att ”Sverige drabbades av mycket högre dödstal, samtidigt som det misslyckades med att ta hem de förväntade ekonomiska vinsterna”.

Tidningens premiss – att det var för att rädda ekonomin som regeringen tillät ett större mått av öppenhet än grannländerna – är dock tveksam. Det är snarare Folkhälsomyndigheten som menar att åtgärderna mot pandemin måste vara hållbara på sikt, som ligger bakom – en uppfattning som regeringen stödjer

Anna Hallberg säger att kritiken från New York Times är grundad på felaktiga premisser.

– Jag tycker det är viktigt att slå fast att de åtgärder som Sverige vidtagit har varit för att skydda vår folkhälsa och det är av det skälet som vi har vidtagit dem, inte för att skydda vår ekonomi.

Så du värjer dig mot bilden att vi prioriterat ekonomi före hälsa?

– Ja, det stämmer ju inte, säger Anna Hallberg.

NYT nämner inte heller att regeringen har små möjligheter att införa annat än rekommendationer – det tillåter inte svensk grundlag.

Även uppfattningen att livet har fortgått som normalt, är något som bland andra Sveriges utrikesminister Ann Linde har försökt tillbakavisa. De flesta svenskar har följt rekommendationerna när det gäller resor och social distansering och livet är allt annat än normalt, har varit hennes och regeringens budskap.

