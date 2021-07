Nordea ökar vinsten

Räntenettot steg till 1 232 miljoner euro, från 1 091 miljoner euro ett år tidigare. Provisionsnettot ökade till 878 miljoner euro, från 673 miljoner euro.

Kreditförlusterna under kvartalet uppgick till plus 51 miljoner euro, mot minus 696 miljoner kronor under samma tid i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett räntenetto på 1 210 miljoner euro, och kreditförluster på cirka 88 miljoner euro.

Nordeas vd Frank Vang-Jensen är nöjd ett starkt resultat för andra kvartalet, men skriver i pressmeddelandet att banken håller beredskap för pandemibakslag.

”Under de senaste månaderna har vi sett hur länderna i Norden successivt börjat öppna upp igen. Restriktionerna lättas, vaccinationsprogrammen löper på bra och en återgång till mer normala förhållanden är på gång. Vi måste emellertid fortfarande vara uppmärksamma på möjliga bakslag till följd av oberäkneliga virusvarianter”.

