Norsk sparform för unga gav Martin bostad

Bosparande för ungdom (BSU) har gett många unga norrmän en entrébiljett in på bostadsmarknaden. Sparformen innebär att den som är mellan 13 och 34 år kan sätta in upp till 25.000 kronor på ett sparkonto och få ett skatteavdrag på som högst 5.000 kronor per år. Pengarna på kontot ska användas till bostadsköp.

25-årige Martin Heggestad från Tønsberg i sydsöstra Norge är en av dem som förverkligat drömmen om en egen bostad med hjälp av BSU. När han var 15 år gammal fick han ett BSU-konto med en insättning i konfirmationspresent av sina föräldrar. Varje år har han sparat flitigt och satt in 25.000 kronor på kontot. 2016 hade han tillräckligt med pengar för att banken skulle bevilja honom ett bostadslån.

I dag bor han i en trerummare på 90 kvadrat i Tønsberg och är glad över att han började spara tidigt, även om det samtidigt inneburit att han tvingats välja bort sådant som kostat.

– Jag har väl inte alltid kunnat åka iväg på semesterresor och kunnat gå på restaurang. Jag har tvingats vara lite mer försiktig med pengarna, men det ångrar jag inte, säger Heggestad, som arbetar som anläggningsledare på ett entreprenörsföretag.

Samtidigt tycker han att sparandet varit ett bra sätt för honom att ta ansvar för sin ekonomi.

– Det är bra att lära sig att det en dag kommer räkningar som ska betalas, säger Heggestad.

BSU har under 25 år varit en mycket populär sparform, men nu märks en avtagande trend. 2013 hade 89 procent av norska ungdomar mellan 18 och 29 år ett BSU-konto. Två år senare var andelen nere i 60 procent och enligt en mätning i fjol hade den fallit till under 50.

Elin Reitan, som är privatekonom på Nordea i Norge, är överraskad över utvecklingen och menar att med de skärpta krav som gäller på lånemarknaden hade det varit mer naturligt om kurvan pekat i motsatt håll.

Reitan anser att BSU fortfarande är ett utmärkt sätt för unga att komma in på bostadsmarknaden, men tror att en orsak till den kraftiga nedgången är att många unga i dag helt enkelt inte har tillräckligt med ekonomiska medel för att spara. En annan orsak menar hon är att många föräldrar hjälper sina barn att realisera sin bostadsdröm.

– Allt fler unga i Norge verkar lita på att deras föräldrar ska hjälpa till med finansieringen av bostaden och struntar därför i att spara. Jag menar att föräldrarna på det här sättet gör sina barn en björntjänst eftersom de inte lär dem att det är viktigt att lära sig spara tidigt om man vill ha ordning på sin ekonomi, säger Reitan.

Hon sätter också den vikande trenden för BSU i samband med den höjda levnadsstandarden i Norge som blivit verklighet genom oljeboomen.

– Många unga tittar på sina föräldrar och hur de lever och så använder man sina pengar till konsumtion helt och hållet. Därmed blir det inget över att spara, säger hon och varnar för att minskat bostadssparande i förlängningen riskerar att bli en fattigdomsfälla eftersom den som inte äger sin egen lägenhet tappar i köpkraft.

Samtidigt höjs i dag röster för att BSU, som 2015 beräknades kosta staten 1,2 miljarder norska kronor om året, ska avskaffas. Ett av argumenten är att skatteavdraget ökar klassklyftorna eftersom det i första hand gynnar unga som har råd att spara och kommer från familjer med god ekonomi och hög utbildningsnivå.

Hittills är det inget av de stora politiska partierna som krävt ändringar i systemet. Däremot har flera av ungdomsförbunden gjort det.

Martin Heggestad i Tønsberg säger att han hade några få kamrater som sparade på samma sätt som han gjorde. Han är inte direkt överraskad över det minskade intresset för BSU.