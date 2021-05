Norska miljardbesten hittade olja två gånger

Oljefonden eller Statens pensionsfond utland som den egentligen heter är en best i finansvärlden.

Uppgiften är att förvalta resultatet från Norges oljeindustri och när detta skrivs säger räkneverket på hemsidan att i fonden finns 11.053 miljarder norska kronor, lika mycket i svenska kronor, samlade som ett resultat sedan de första kronorna sattes in 1996.

Det innebär drygt två miljoner kronor utslaget på varje norsk medborgare.

Fonden äger i snitt 1,4 procent av alla världens börsnoterade företag, 2,6 procent av alla bolag i Europa. Den är störst i världen och en av de viktigaste investerarna. Drygt 70 procent av fonden är investerad i aktier, en fjärdedel i räntebärande papper. En mindre del finns i fastigheter och i infrastruktur för förnybar energi.

Redan för ett par år sedan beslöt finansdepartementet, som har det formella ansvaret för Oljefonden, att den skulle sälja sina tillgångar i aktier med verksamhet inom råolja.

Avgörandet kom 2019 långt innan Nicolai Tangen var påtänkt för jobbet som chef för den gigantiska fonden, som han tog över i september 2020. Men från Stockholm känns det naturligt att ställa frågan som utgångspunkt för hans nya uppdrag.

Telefonintervjun har just börjat.

– Tror Norge inte längre på oljan?

Nicolai Tangen skrockar till.

– Grunden till beslutet att sälja ut råoljeaktier var att man tänkte att Norge är så pass exponerat för oljepriset i sig att man inte behövde ha extra exponering genom oljefonden också, säger han.

Det som är intressant är att oljefonden i dag består av 11.000 miljarder kronor. Lite över 3.000 miljarder är resultatet av oljan, 1.400 miljarder kommer av svängningar i kronkursen och resten är den avkastning vi haft. Så man kan säga att vi har funnit olja två gånger.

Saken hade debatterats i ett par år i Stortinget. Orsaken förklarades med att Norge inte ville lägga alla ägg i samma korg, utan skydda sina tillgångar mot risken av en stadig nedgång i oljepriset. Miljöskäl låg inte bakom beslutet, vilket inte hindrade miljöorganisationer att välkomna beskedet.

– Är Norge ett oljeland?

Den här gången blir det tyst i luren, men bara i någon sekund, innan Nicolai Tangen säger:

– På ett sätt är det lättare för dig att säga det än vad det är för mig.

Jag försäkrar att i Sverige ser vi på Norge som ett oljeland.

– Det som är intressant är att Oljefonden i dag består av 11.000 miljarder kronor. Lite över 3.000 miljarder är resultatet av oljan, 1.400 miljarder kommer av svängningar i kronkursen och resten är den avkastning vi haft. Så man kan säga att vi har funnit olja två gånger, säger han.

Nicolai Tangen är en annorlunda riskkapitalist med examina från universitet i konsthistoria, socialpsykologi och ekonomi. Han är också utbildad kock och talar ryska efter sin militärtjänstgöring Foto: Chris Maluszynski

Den 54-årige fondförvaltaren från Kristiansand i södra Norge är endast den tredje chefen för Oljefonden sedan starten. Han är en udda fågel i statens förvaltning.

Professionella investerare beskrivs ha blivit begeistrade när de nåddes av nyheten att han skulle bli den gigantiska fondens nya chef. Tangen, menar de, är en av Norges mest talangfulla och nyfikna fondförvaltare. En man med magisterexamen i konsthistoria och socialpsykologi, vid sidan av studierna vid handelshögskola i USA. Också utbildad kock och med språkkunskaper i ryska efter ett militärt förflutet på motsvarigheten i Norge till den svenska tolkskolan.

Sedan barnsben med ett intresse för aktiemarknaden, där han började investera pengar som han tjänade på att sälja tidningar, blommor och panta flaskor efter fotbollsmatcher.

I dag god för miljarder kronor och med världens största samling av modern nordisk konst. Tidigare listad i Storbritannien som en av de personer som årligen donerat störst andel av sin förmögenhet till välgörenhet.

Vissa politiker förhöll sig desto mer avvaktande. Skeptiska till att låta en hedgefondchef i London ta över förvaltningen av Oljefonden. Hans fonder var registrerade i skatteparadis, vilket inte är olagligt – men Nicolai Tangen sågs som ett kontroversiellt val.

– Visst, jag hade en hedgefond och hedgefonder (se faktatruta nedan) associeras med risker, men den hedgefond jag drev hade alltid mindre risk än marknaden. Många funderade på varför jag var villig att gå ned så mycket i lön, men det här var det uppdrag jag ville ha, säger han.

Ako Capital startade han 2005. För att undanröja misstankar om intressekonflikter gav han bort sin ägarandel av fonden till en välgörenhetsstiftelse som han också hade grundat. Den privata förmögenheten placerades på bankkonto.

Tangen - numera norsk förbundskapten i fondförvaltning. Foto: Chris Maluszynski

Därmed fick han klartecken att ta sig an drömjobbet som chef för Oljefonden. Och uppgiften att lägga en ekonomisk grund för framtida norska generationer, när pengarna från oljan är slut.

För Tangen innebar det att han på flera sätt betalade för att få jobbet, som närmast kan liknas vid att bli norsk förbundskapten i fondförvaltning. När han flyttade tillbaka till Norge från Storbritannien ålades han även att betala en förmögenhetsskatt som han räknade med kunde bli tio gånger så stor som årslönen på runt 7 miljoner kronor som vd för Oljefonden.

När han sedan tillträdde posten var bland det första han gjorde att anställa en idrottspsykolog.

– Jag seglar och har seglat mycket med skickliga olympiska seglare och då frågar jag alltid: vad kan vi lära oss av er? Då är det mycket av den mentala träningen. Detta med fokus på framgång och mental motståndskraft. Om du förlorat så ska du ta samma risk i nästa regatta. Och så är det i investeringsvärlden också. Har du haft en dålig månad ska du ta risker månaden efter också, beskriver Nicolai Tangen.

Han anställde en idrottspsykolog med erfarenhet av att arbeta med toppidrottare i backhoppning och tennis och med norska stridspiloter.

I början av året skrev tidningen Aftenposten: Anders Meland är nyanställd i Oljefonden och ska framöver gräva djupt i det många skulle säga är de smartaste finanshuvudena vi har i landet.

Metoderna som används är bland annat uppmärksamhetsträning och visualisering.

– Vi kör igenom ett program med ett upplägg där man jobbar med sin egen motståndskraft mot stress och press. Och hur man kommer tillbaka när man gjort något dåligt. Fondförvaltarna ska bli mer bekväma med att ta risker, säger Nicolai Tangen.

Nicolai Tangen gillar svenska börsföretag. Foto: Chris Maluszynski

Ännu är det för tidigt att säga att effekterna syns, tycker han.

– Men jag har jobbat åtta år med idrottspsykolog och har sett hur det hjälper människor med stress att komma över saker och få en mental motståndskraft och styrka. Här hänger idrott och finans samman, säger Oljefondens chef.

När hans företrädare Yngve Slyngstad hösten 2019 meddelade att han efter tolv år ville avgå, men sitta kvar tills en efterträdare var funnen, hade världen ännu inte drabbats av det nya coronaviruset. Berg- och dalbanan för Oljefonden hade inte börjat.

Resultatet under första kvartalet 2020 blev fondens värsta i historien, minus 14,6 procent. Kvartalet efter blev det bästa som fonden presterat.

– Både volatiliteten i marknaden och sättet som vi jobbar på har förändrats. Vi har 30 miljoner transaktioner om året. Mycket av det arbetet har skett från folks köksbord under pandemin, säger Nicolai Tangen.

Kriterierna för de företag som fonden investerar i har däremot inte förändrats under virusutbrottet.

– Väldigt mycket av det vi gör är bestämt av ett mandat vi har från finansdepartementet, som bestämmer hur mycket aktier och obligationer vi ska vara investerade i. Och så ligger vi väldigt indexnära. Så vi har en begränsning i vilken frihetsgrad vi har. Samtidigt kommer några företag bättre ut ur krisen än andra. De med stark balans och mindre banklån. Och de som säljer varor som kunderna måste köpa oavsett situation.

Nicolai Tangen säger att han alltid varit väl investerad i svenska bolag.

– Jag känner att Sverige har några av världens bästa bolag. Med en blandning av långsiktigt ägarskap och en långsiktighet när det gäller att utveckla ledartalanger. Med en kombination av öppen kommunikation och transparens i platta hierarkier.

Vi kommer att använda risk på ett lite annat sätt än förr. Tidigare har vi haft mer av risker som ger oss matro. Nu kommer vi använda risk på negativ selektion, det vill säga: vi ska inte äga bolag som inte är bra. Vi ska rensa bort.

– Vilka svenska bolag ligger dig särskilt varmt om hjärtat?

– Jag vet inte om det blir rätt att nämna några, säger Tangen. Vi äger 2,6 procent av alla bolag i Europa, det skulle bli lite fel att säga några namn, men det finns många mycket bra svenska bolag.

Hemsidan visar att Oljefonden vid årsskiftet ägde andelar i 9.123 företag över världen, bland annat i Apple, Nestlé, Microsoft och Samsung. Fonden hade då innehav i 147 svenska företag, varav de med störst marknadsvärde var i Volvo AB och Atlas Copco med vardera 9,8 miljarder norska kronor, följt av Investor och Swedbank med 8,4 miljarder kronor.

– Hur kommer det märkas att du blivit chef för Oljefonden?

– Vi kommer att använda risk på ett lite annat sätt än förr. Tidigare har vi haft mer av risker som ger oss matro. Nu kommer vi använda risk på negativ selektion, det vill säga: vi ska inte äga bolag som inte är bra. Vi ska rensa bort.

Mer fokus kommer att ligga på process, fortsätter Tangen.

– Det är en av de saker man ser när man studerar idrottsprestationer: ju mer fokus på process, desto bättre resultat. Man vet att om man bara gör de rätta sakerna så kommer resultaten till slut.

Eller som den i Oljefonden anställde idrottspsykologen har förklarat det. I backhoppning räknar hopparen egentligen inte hoppets längd, även om det kan se ut så i tv. I själva verket är det alla processerna som noggrant analyseras. Vad som gick bra, vad som är tillfälligheter och vilka misstag som gjorts. Då är det lättare att gå tillbaka och se vad felen ligger.

Vad har konstintresset haft för betydelse för karriären som riskkapitalist? På den frågan har Nicolai Tangen ett tydligt svar. Foto: Chris Maluszynski

– Det blir också ännu mer fokus på människorna. Både på de som redan jobbar här och på potentiella rekryteringar, säger Tangen, om de unga talanger han söker för att säkra fondens fortsatta utveckling.

– Hur vet man vem som blir en lysande fondförvaltare?

– Det vet man inte. Så man tar in dem i ett talangprogram och tränar upp dem. Det första vi ska göra är att komma närmare universiteten och jobba med dem för att få in de bästa ansökningarna. Vi har kontor i London, New York, Singapore och Shanghai och söker både i Norge och globalt.

Konstintresset som ledde till en magisterexamen i konsthistoria fick Nicolai Tangen av sin mor som drog runt honom på museer i Europa. Att han har en stor samling modern nordisk konst håller han med om.

– Mycket fin svensk konst, tillägger han

– Vad har konstintresset haft för betydelse för din karriär som riskkapitalist?

Jag vet inte vad det är för svar jag förväntar mig. Men krystat blir det i alla fall inte.

– Konsten har ingen betydelse. Det är hela poängen – att konsten är något helt annat än det jag arbetar med. De som påstår att det finns ett samband förstår jag inte, säger Nicolai Tangen.