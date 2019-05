Norwegian och tågbolagen vinnare på strejken

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Nästan 4.000 flygresor ställdes in under strejken på SAS. Likaså vittnade resenärer om långa kötider och slutsålda flygbiljetter. Samtidigt ökade efterfrågan på resor hos övriga flyg- och tågbolag.

SJ var tidigt på hugget och satte in 18 förlängda tåg redan förra helgen. Totalt handlade det om 5.000 extraplatser för resenärer på sträckorna från Stockholm till Göteborg eller Malmö. Även den här helgen kommer det statliga tågbolaget sätta in extra sittplatser på de populära sträckorna, beslutet omfattar tolv förlängda tåg.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på våra biljetter under förra helgen, vi har följt strejken och fortsätter göra det och anpassar våra tåg därefter, säger Carl-Johan Linde, presskommunikatör på SJ, som tillägger att tågresandet ökade med fyra procent förra helgen.

Även Snälltåget och MTR Express vittnar om att deras tåg har varit välfyllda av resenärer. Bland annat kör båda två aktörer sträckor mellan Stockholm, Malmö och Göteborg.

– Vi har maximerat antalet vagnar under strejkperioden, normalt sett brukar sällan alla platser på ett tåg vara fullbokade, men den här veckan har vi haft betydligt färre lediga sittplatser, säger Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget, som ägs av företaget Transdev.

Men om det ökade trycket beror på strejken eller klimatet är svårt att svara på.

– Samtidigt har det varit första maj och vi ser en långsiktig trend att tågresandet ökar av miljövänliga skäl, exakt vad som är flygstrejk och vad som är trendigt är svårt att hålla isär, säger han.

Framöver tror Mats Johannesson, vd på MTR Express, att trycket på biljetterna kommer sjunka. Trots det är han positiv.

– Vi antar att SAS gör vad de kan för att vinna tillbaka sina resenärer, men de som åkte med oss i samband med strejken hoppas jag fortsätter resa med oss framöver, säger han, och tillägger att under strejken ökade trycket på biljetter med hela tio procent.

Konkurrenten Norwegian Air har också sett en ökad efterfrågan biljetter. 35 extra flygresor sattes in under onsdag, torsdag och fredag. Enligt Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef på Norwegian air, satte bolaget in extra kapacitet i framför allt Norge.

– Det är många resenärer som har hört av sig till oss och ber om hjälp att komma hem, det har varit extremt stort tryck på biljetterna, säger hon.

Flygbolaget har tidigare fått kritik för att biljettpriserna ska ha skjutit i höjd. Men Charlotte Holmberg Jacobsson hävdar att det är naturligt att priset går upp om platserna är få men flera efterfrågar dem.

– Eftersom strejken är över är det naturligt att trycket minskar framöver, just nu har vi inga planer på att sätta in några särskilda åtgärder, säger hon.