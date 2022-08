Norwegian vände till vinst

Norwegian redovisar ett rörelseresultat på 1 358 miljoner norska kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 766 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2021.

Omsättningen lyfte till 4 868 miljoner kronor, upp från 336 miljoner ett år tidigare.

Resultatet var något sämre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 1 810 miljoner kronor och en omsättning på 4 880 miljoner, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

”Bolaget har anpassat kapaciteten under en intensiv sommarsäsong och har haft en bra sommar operationellt, trots kapacitetsutmaningar på många flygplatser i Europa. Norwegian genomförde nästan alla planerade flygningar enligt plan”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Norwegian-aktien har hittills i år tappat omkring 12 procent på Oslobörsen, vilket innebär att börsvärdet pendlar kring 9 miljarder norska kronor. Det kan jämföras med konkurrenten SAS kursras på drygt 50 procent hittills i år, till ett börsvärde på knappt 5 miljarder svenska kronor.

Sammantaget under andra kvartalet hade Norwegian fem miljoner passagerare. Det kan jämföras med 400 000 under andra kvartalet i fjol och 2,2 miljoner under första kvartalet 2022. Och för juli har Norwegian redovisat ett fortsatt lyft för antalet passagerare, upp med 14 procent mot månaden före till 2,2 miljoner.

Koncernchefen Geir Karlsen ser ljust på framtiden:

”Bokningar av flygbiljetter mot höstlovet är uppmuntrande. Våra kunder uppskattar vårt attraktiva linjenät, det prisbelönta lojalitetsprogrammet Norwegian Reward och kvaliteten i vår verksamhet. Nyligen ingångna avtal med Widerøe och Norse Atlantic Airways gör att vi kan ge fler attraktiva erbjudanden till kunderna”, skriver han i en kommentar.

Norwegian stoppade under ett halvårs tid under pandemin och företagets stora skuldrekonstruktion alla flygningar i Sverige. Sedan dess har Norwegian startat upp över 40 internationella direktflyg från Stockholm Arlanda och tre svenska inrikesflygningar från Arlanda till Kiruna, Luleå respektive Umeå.