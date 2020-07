Nu åker svenskarna på semester: ”Man blir lite pirrig i magen”

Tavlan i avgångshallen börjar fyllas. Rhodos, Amsterdam, Istanbul, Nice. Semestersugna svenskar blandas med familjer från andra länder som väntat på att få flyga hem sedan i mars.

Nu hoppas alla att dagen de väntat på har kommit. Den 30 juni tog utrikesdepartementet bort avrådan från icke nödvändig resor till 14 länder, däribland populära semestermål som Grekland, Spanien, Italien och Kroatien.

Intill incheckningen på terminal 5 står Sara Ramazani och Afshin ”Affe” Mohadjerani. De har tagit tåget från Göteborg för att komma med ett flyg till Turkiet, där deras lägenhet i Alanya väntar. Sara Ramazani spricker upp i ett stort leende när hon får frågan om vad de ska göra när de kommer fram.

– Ooooh! Semester! säger hon och klappar förtjust med händerna.

– Vi ska ha semester med sol och bad!

Hon drar upp två munskydd ur en plastpåse, där tio stycken ligger nerpackade.

– Jag trodde det var så på flygplatsen också men sen såg jag att polisen inte har något munskydd på sig, säger Sara Ramazani.

Paret har försökt komma iväg flera gånger under våren. De hade en resa inplanerad i mars, en annan i maj. Båda avbokades. När DN pratar med dem under torsdagsförmiddagen har två SAS-plan till Thessaloniki ställts in och TUI:s flyg till Rhodos har inte fått tillstånd att landa i Grekland. Det gör paret oroliga för sin egen resa.

– Man blir lite pirrig i magen, kommer vi komma iväg? Vi bor ju inte här i Stockholm heller, säger Sara Ramazani.

Även om de får åka kommer det bli en annorlunda semester, säger de. I vanliga fall brukar de hyra bil och åka runt i landet. Nu ska de nöja sig med att vara i lägenheten, bada i havet och gå på restauranger. Men särskilt oroliga för coronaviruset är de inte.

– Nej, inte det minsta. Man får vara lite extra försiktig, säger Sara Ramazani.

– Vi har frågat våra grannar i Alanya många gånger. De säger att livet är som vanligt, förutom att man måste akta sig i affären och på marknaden och sånt. Men annars är det inte så mycket turister där nu, säger Affe Mohadjerani.

De har förberett sig genom att lyssna på turkiska nyheter. De vet i vilka städer det är krav på munskydd och hur mycket böter de kan få om de bryter mot det.

– Men försäkringen gäller inte, så det blir lite jobbigt om man blir smittad, säger Sara Ramazani.

Paret rättar till sina munskydd och ställer sig åt sidan. Än är det många timmar kvar till incheckningen.

Personalen bakom disken bekräftar att det är en påtaglig skillnad på antalet människor som reser. De vill inte svara på om de oroar sig för att smittas av coronaviruset när flygplatsen fylls av resenärer igen. De får inte uttala sig, säger de. Men en varslad vakt i säkerhetskontrollen vittnar om tiden som varit. Han ska jobba månaden ut, sedan finns det inte längre behov för honom på Arlanda.

Frågan är om det blir så.

Berättelserna från flygplatsen börjar långsamt närma sig det normala. En familj ser upprymd ut efter att just ha kommit hem från Chicago. Ett par slår sig ner på en bänk för att ta farväl. Solhattar och bagage tar plats i kön till incheckningen.

– Ha en skön sommar, även om det är lite kyligt här! ropar Sara Ramazani och vinkar innan hon försvinner iväg bland de andra resenärerna.

