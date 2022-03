Nu börjar butikerna med inomhusodling

Fakta. Inomhusodling i butik

Butikerna köper inte ett växthus utan står bara för ytan och installationer av vatten och avlopp. Sedan betalar de för en ”prenumererad tjänst” baserad på det antal plantor de vill skörda per dag. De binder sig för 36 månader inledningsvis och betalar ett par hundra tusen kronor i en startavgift. Butikerna kan välja mellan 60 kvadratmeter eller 45 kvadratmeters odlingsyta. Dessutom finns en mindre modell utvecklat för restauranger, som finns på Fotografiska i Stockholm.

Butikerna får cirka 400-450 plantor per dag totalt cirka 15 000 plantor per månad. Det går att bestämma hur mycket man ska skörda per dag, kanske mer i slutet av veckan när kunderna helghandlar.

Fröerna läggs på en ”plugg” av stenull, cirka 2x3 cm, i ett skåp med 95 procents luftfuktighet. Efter 1-3 dagar flyttas de ut i den så kallade barnkammaren där de spenderar 2-3 veckor. I huvudodlingen får de sedan växa i två veckor till. Basilikan är snabbast, 33 dagar från frö till färdig planta. Rosmarin tar 60 dagar på sig.

Källa: Swegreen