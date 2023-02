Nu kommer elåterbäringen – så mycket får du

Var kommer pengarna i från?

Från de så kallade flaskhalsavgifter som uppkommer för att priserna skiljer sig mellan olika elområden och att det finns en ”midja” i Mellansverige som kan begränsa elöverföringen från norr till söder. Avgifterna använder Svenska Kraftnät normalt för att investera i stamnät – men nu får de användas för att ge konsumenter återbäring på kostnader de haft.

Vilka hushåll får stödet?

I modellen utgår man från att alla hushåll kan klara ett elpris på 75 öre per kilowattimme (kWh) och jämför sedan med det genomsnittliga spotpriset under tiden oktober 2021 till september 2022. Skillnaden däremellan blir stödet per kWh. Det är den som stod för elnätavtalet den 17 november 2022 som får pengarna.

Hur mycket pengar handlar det om?

I elområde 4 (södra Sverige) får elkonsumenterna 79 öre per kWh – vilket ger 15 800 kronor för en villa som förbrukat 20 000 kWh. I elområde 3, i huvudsak Svealand, får man 50 öre per kWh, vilket ger 10 000 kronor för samma villa. Även dödsbon får konsumentbidrag. Man kan själv kolla sitt stöd i vår räknesnurra på dn.se.

Norrland och nordligaste Svealand (elområde 1 och 2) blir utan pengar, där nåddes inte snittpriset 75 öre under mätperioden. De får vänta på det nya elstöd som gäller för november-december i fjol och som omfattar alla svenska hushåll.

Beräkna ditt elprisstöd

Hur och när får du dina pengar?

Försäkringskassan börjar sina utbetalningar på måndag den 20 februari. De första privatpersonerna ska ha pengarna på sina konton den 23 februari och de allra flesta ska ha fått sitt stöd den 7 mars.

Den som före den 13 februari anmälde sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister får sina pengar direkt. Man kan också gratis lösa in en postavi digitalt med hjälp av bank-id. Den som ska lösa in avin ”för hand” i till exempel Pressbyrån kommer att få betala en avi-avgift.

Om man har redan har ett konto anmält hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan ska utbetalningen fungera automatiskt.

Vad ska du se upp med?

Försäkringskassan kommer inte be dig om några kontouppgifter, ingen myndighet eller bank kommer att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder. Så se upp för ”hjälpsamma” personer du inte känner – bedragare känner alltid lukten av pengar, här handlar det om 17 miljarder.

