Nu säljs Allra-topparnas tillgångar – båt, sportbil och dyra klockor

Efter den fällande domen i slutet av juli startade Kronofogden en tillgångsutredning för att säkra så mycket av de åtalades tillgångar som möjligt. Totalt krävs de fyra dömda topparna i pensionsbolaget Allra på 314 miljoner kronor.

Hittills har man samlat in egendom till ett värde av drygt 90 miljoner, vilket Sveriges radio rapporterat om.

– Vi satte direkt igång med att kolla vilka tillgångar som fanns och de tillgångar vi har hittat har vi utmätt, säger Max Wallenberg, pressansvarig på Kronofogden.

Den här proceduren gjordes en gång tidigare, 2017, när polisutredningen av Allra inleddes. Då fick Kronofogden beslut om kvarstad – alltså att alla tillgångar skulle säkras i avvaktan på domslut. Men de fick inte säljas och allt gavs tillbaka till de fyra Allra-topparna när de friades i tingsrätten i januari 2020.

– Vi har börjat om från början. Förra gången säkrade vi en massa pengar jättesnabbt, mycket mer än 90 miljoner. Men risken finns att personer flyttar på pengarna när de får tillbaka dem.

Kronofogden går tillväga genom att söka i register och kontakta banker.

– I de här sammanhangen behöver det gå snabbt så inte pengar hinner försvinna.

Värdet på tillgångarna är beroende av hur mycket de säljs för.

– När det kommer till lös egendom kan vi rent teoretiskt sälja dem samma dag. Men när det gäller fastigheter måste vi vänta på att domen vunnit laga kraft.

Men med en sammanlagd skuld på över 300 miljoner har man alltså en bra bit kvar.

– Vi fortsätter att leta tillgångar.

Börjar det sina?

– Det vi hittade direkt var det som är enklast att utmäta, men det kan mycket väl vara att det finns andra tillgångar som mina kollegor är på spåren.

Så länge skulden finns kan kronofogden fortsätta utmäta. Huvuddelen av försäljningen av det man samlat in, klockor, gevär och annat lösöre, säljs via Kronofogdens auktionssajt. Men vissa grejer kan säljas via ombud om det gynnar ett bra pris.

– Till exempel den här båten gick via ett ombud för det var bäst att sälja den när det var fint väder i början av augusti. Vår skyldighet är alltid att försöka få ett så bra pris som möjligt.

De fyra Allra-topparna dömdes i hovrätten till fleråriga fängelsestraff för bland annat grovt mutbrott, penningtvätt, grovt häleri och grov trolöshet mot huvudman. Samtliga har förnekat brott.

De fyra dömda är frihetsberövade.

Allras vd Alexander Ernstberger har lämnat in överklagan till Högsta Domstolen.

