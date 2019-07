Nu ska 5G-nätet prövas i domstol

Det var länge sedan mobiler gjordes för att ringa i – och 5G är det nya svarta i den alltmer mobilt uppkopplade världen. Den ska inte bara göra att man sekundsnabbt kan ladda ned en långfilm, utan också få miljardtals maskiner att kommunicera med omvärlden.

5G-mobiler är av naturliga skäl ingen storsäljare än, men näten börjar förberedas. Och då behövs det ny plats i radioetern, nya frekvenser. Därför auktionerade Post- och telestyrelsen, PTS, i december i fjol ut utrymme i det så kallade 700 MHz-bandet.

Telia fick plats där, så också Telenors och Tele2:s gemensamma bolag Net4Mobility. Dessa betalade totalt drygt 2,8 miljarder kronor. Operatören Tre blev dock utan – och mycket ilsken.

– Det positiva klirret i statskassan i dag kan visa sig dyrköpt imorgon. Frekvenser är mobilbranschens viktigaste resurs och måste fördelas klokt. Vi riskerar allvarliga konsekvenser för svenska mobilkunder och för Sverige som ledande telekomnation, kommenterade dåvarande vd Johan Johansson.

Tre hävdar helt enkelt att auktionen var utformad för att gynna företagen med kraftigaste finansiella muskler, att den snedvrider konkurrensen och dessutom strider mot flera EU-direktiv. Man överklagade PTS:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm i januari.

Där har ärendet vuxit under våren genom en gedigen skriftväxling som pågått in i juli och försenats genom ett antal beviljade anstånd. Men tanken är att domstolen ska kunna avgöra frågan under hösten.

Tre vill att förvaltningsrätten ska undanröja beslutet som låg till grund för auktionen, som begränsade antalet tillstånd och teoretiskt kunde leda till att en ensam operatör tog allt. Tre vill därför också att auktionsresultatet ska ogillas.

PTS svarar att myndigheten har stöd av EU-kommissionen, att man också måste arbeta för regeringens bredbandsmål och att en plats i 700-spektret inte är nödvändig för att erbjuda 5G-tjänster.

Under tiden kommer de tre operatörerna som redan har fått ”5G-licenser” att förbereda utrullningen av 5G-näten, det handlar bland annat om att installera tusentals nya basstationer. Tele2 och Telenor kommer att samarbeta i hög grad, Telia – som visade upp ett försöksnät med 5g ihop med Ericsson före jul - kör på egen hand.

Samtliga operatörer tror att den riktiga lanseringen kommer först nästa år, då det ska finnas konsumentprylar för 5G, men också kommersiellt mer gångbara frekvenser. PTS har tidigare sagt att man ska auktionera ut det så kallade 3,5 GHz-bandet senast i början av 2020.

Fyra operatörer dominerar Marknadsandel mobilabonnemang för samtal och surf, procent år 2018: Telia: 36,9 Tele 2: 27,9 Telenor: 17,4 Tre: 14,5 Övriga: 3,3 Källa: Post- och telestyrelsen Visa mer

