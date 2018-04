Ny hjälp för dig som sålde en bostad förra året

För de flesta är deklarationen inte mycket att fundera över nu för tiden. Några knapptryckningar så är det klart.

Men ska man skicka in bilagor, göra tillägg eller ändringar krävs det lite mer. Många tycker till exempel att det är krångligt att deklarera försäljning av bostäder och aktier.

Ett bra tips är att deklarera på internet i Skatteverkets e-tjänst. Då är flera belopp ifyllda från början, summeringar och överföringar sker automatiskt och skatten räknas ut direkt. När du sålt aktier får du till exempel hjälp med att ta fram omkostnadsbeloppet, det du betalade när du köpte aktien.

I år ska mer än 270.000 personer deklarera försäljning av en bostad och nytt inför årets deklaration är att det går att få hjälp av tre e-tjänster. Du hittar e-tjänsterna på Skatteverkets hemsida.

Tjänsterna hjälper dig att räkna ut hur mycket skatt du ska betala på vinsten och hur mycket du kan dra av för förbättringsutgifter. Den tredje tjänsten är en guide som visar om du har möjlighet att få uppskov med en del av vinsten.

Även om det är enkelt att deklarera och du inte behöver göra tillägg och ändringar i din deklaration finns det några saker som är bra att ha koll på. Det gäller särskilt om du vill få eventuella skattepengar i juni.

Deklarera elektroniskt

För att på skattepengarna i juni måste du deklarera elektroniskt. Alltså med telefon, skatteverkets app eller e-tjänst, deklarerar du med pappersblanketten får du skatte­pengarna tidigast i augusti.

Anmäl konto

Har du inte redan anmält ett bankkonto till Skatteverket är det hög tid att göra det nu. Utan konto måste du kontakta Skatteverket för att få dina pengar. Skatteverket skickar inte längre ut utbetalningskort automatiskt.

Svårt att hinna

Lämnar du in deklarationen för sent, efter den 2 maj, riskerar du att få betala en förseningsavgift på 1.250 kronor. Efter tre respektive fem månader blir det nya förseningsavgifter med 1.250 kronor per gång.

Du kan ansöka om anstånd i 14 dagar men för att få anstånd längre tid krävs synnerliga skäl. Kan du inte deklarera på grund av sjukdom måste du kunna visa läkarintyg.

Det går att göra ändringar i deklarationen tills slutskattesedeln kommer för det är alltid den senaste deklarationen som gäller. Men gör du ändringar efter den 2 maj får du sannolikt dina skattepengar först i augusti.

Jobbresor

Du kan bara göra avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11.000 kronor, förra året var det 10.000 kronor. Har du till exempel betalat 12.000 kronor för jobbresor blir avdraget 1.000 kronor.

För resor med kollektivtrafik summerar du utgifterna för biljetter och kort.

För resor med egen bil är avdraget 18:50 kronor per mil. För resor med förmånsbil gäller 6:50 kronor per mil för diesel och 9:50 kronor per mil för övriga drivmedel.

Avdraget för resor med motorcykel är 9 kronor per mil och för moped är avdraget 4:50 kronor per mil.

Dubbel bosättning

Du får göra avdrag för boendekostnaden om du skaffar en bostad på annan ort för att arbeta där. Singlar kan göra avdrag i högst två år och övriga i upp till fem år.

Du kan bara göra avdrag för måltider och småutgifter den första månaden. Du kan dra av ett schablonbelopp på 66 kronor per dag eller de faktiska utgifterna.

Avdrag för tillfälligt arbete

Ett avdrag för studenter och andra som lämnar studieorten eller hemorten för att arbeta och bo på en annan plats i upp till två år. En student som till exempel är skriven i Uppsala och sommarjobbar och bor hemma hos föräldrarna i Borlänge kan göra det här avdraget.

Avståndet till arbetsorten måste vara minst 50 kilometer och förutsättningen är att arbetsgivaren inte betalar traktamente.

Det går att få ett schablonavdrag för småutgifter med 110 kronor per dag den första månaden samt 110 kronor per dag för boendekostnaden under hela perioden. Kvitton behövs inte.

Det går också att dra av de faktiska utgifterna. Du kan också få avdrag för hemresor mellan arbetsorten och studieorten.