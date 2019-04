Ny överenskommelse reglerar Musks twittrande

I ett inlägg på Twitter i augusti förra året skrev Elon Musk att han övervägde att privatisera Tesla och ta företaget från börsen. ”Finansieringen säkrad”, skrev han, och påstod att han hade en uppgörelse med en saudisk fond. Men några pengar kom inte och Musk meddelade senare att han ändrat sig.

Den amerikanska finansinspektionen SEC såg agerandet som värdepappersbedrägeri och stämde Musk, som i den efterföljande överenskommelsen tvingades böta 20 miljoner dollar, knappt 180 miljoner kronor. Han fick även lämna posten som ordförande för elbilstillverkaren i tre år, men sitta kvar som vd, samt lova att inte lägga ut information om Tesla utan att ha fått officiellt godkännande av företaget först.

Några månader senare tog han dock till Twitter igen på ett sätt som SEC anser bröt mot deras överenskommelse. Den 19 februari i år skrev han i ett inlägg att Tesla skulle leverera 500.000 bilar under 2019, vilket SEC enligt Washington Post ansåg vara vilseledande då siffran i själva verket var uppemot 400.000.

Musk korrigerade sin tweet några timmar senare och skrev att företagets produktionshastighet låg i linje med en prognos på 500.000 bilar, men att Tesla bara skulle producera 400.000 under kalenderåret.

Under fredagen lämnade parterna in dokument till en domstol i New York med underlag för en ny överenskommelse, som dock först måste godkännas av en domare.

Enligt CNBC specificerar underlaget exakt vilken typ av information som kräver formell juridisk översikt innan det delas med allmänheten, på såväl sociala medier som företagets blogg eller i samtal med investerare.

Listan på information som omfattas är lång, men inkluderar bland annat uppgifter om Teslas finanser, resultat, intäkter, uppköp av företag, produktionssiffror och projektioner.

CNBC har ännu inte kunnat nå Tesla för en kommentar om den nya överenskommelsen. Företagets aktie steg med 0,9 procent i efterhandeln efter att ha fallit med 5 procent tidigare under dagen. Sedan året började har aktien gått ner med 29 procent.

