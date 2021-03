Ny rapport: Göteborgs konjunktur uppåt – nu nära normalläge

Samtidigt är BRG, som ägs av kommunen, noga med att inte blåsa faran över efter ett helt år med pandemin.

– Det är fortfarande svårt att säga vad för magnitud den globala utvecklingen under 2021 kommer att ha på Göteborgsregionens näringsliv. Dock väntar ett någorlunda bättre läge än vad vi sett under fjolåret. Vår exportvikt för BNP-tillväxt på viktiga marknader visar på en ökad tillväxt på 4,4 procent under 2021 och framåt 2022 landar exportvikten på 3,4 procent. Detta, om något, ger ett visst hopp om en ljusning, säger Peter Warda, analytiker hos BRG, i ett pressmeddelande.

Fjärde kvartalet i fjol landade konjunktursiffran för Göteborgsregionen på 97,5. 99-101 betraktas som normalläge. Foto: Business Region Göteborg

Göteborgs industritunga ekonomi är beroende av utvecklingen på exportmarknaderna och prognoserna från OECD, EU och IMF pekar mot att Göteborgsregionens enskilt största exportmarknad, USA, förväntas växa med fem procent under året.

Men precis som i övriga landet har arbetslösheten stigit i Göteborg, även om den fallit tillbaka något mot slutet. I mars ligger den på 7,8 procent i Göteborgsregionen (+1,5 procentenheter på årsbasis). Det är som tidigare en bit lägre än i Stockholmsregionen (8,2 procent) och klart under Malmöregionen (11,4 procent).

Business Region Göteborgs analytiker Peter Warda (t v) och etableringschefen Henrik Einarsson. Foto: Jessica Humleklo/BRG

Business Region Göteborgs etableringschef Henrik Einarsson säger att det stora tappet ligger inom besöks- och servicesektorn.

– Nu är det viktigt att tillgängliga statliga finansiella stöd snabbt når företagen så att både verksamhet och sysselsättning kan överleva pandemin, säger han.

Samtidigt noterar BRG att varslen nu är lägre än i början av pandemin. Inte heller har antalet konkurser i regionen ökat det senaste året, däremot har de företag som inte klarat sig under pandemin haft fler anställda.

Att den fysiska handeln har det tufft även i Göteborg avslöjar inte minst många tomma skyltfönster i city. Av BRG:s rapport framgår att antalet så kallade passager i Göteborgs innerstad under fjärde kvartalet minskade med 40 procent jämfört med ett år tidigare. Under januari och februari i år tilltog tappet till mer än en halvering.

En annan indikator över pandemins påverkan är att från mars i fjol till och med februari i år minskade antalet passagerare på Landvetter flygplats med 88 procent. Gästnätterna på regionens hotell, campingar och vandrarhem var fjärde kvartalet i fjol 56 procent lägre än året före.

