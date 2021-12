Ny rapport: Tveksam moral bakom höga löner – skapar farliga risker

Rubriker på temat ”så mycket tjänar toppchefen” tenderar att sticka i ögonen på människor. De skyhöga summorna väcker också frågor om vad som egentligen är en rättvis lön, och det är precis vad Alexander Andersson tittat närmare på i en avhandling i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet*.

Frågan om ekonomiska ersättningar till toppchefer har debatterats flitigt i USA sedan finanskrisen 2008. Efter kraschen väcktes frågor om huruvida företagens upplägg för belöningar och ersättningar eldat på krisen.

– Man hade incitamentsprogram som uppmuntrade till ett överdrivet risktagande på finansmarknaden. Direktörer sitter på mycket makt rent generellt och har de ett dåligt kvartal kan det gå dåligt för flera tusen personer, har Zlatan en dålig säsong blir bara fansen besvikna, säger Alexander Andersson.

Han frågar sig varför det är moraliskt acceptabelt att någon ska tjäna mer än någon annan. De som argumenterar för höga löner pekar bland annat på att de som bidrar mest förtjänar mer och att skillnaderna i själva verket kan sporra anställda.

Att besvara frågan om vad som är en rättvis lön och inte är allt annat är enkelt. Alexander Andersson har främst tittat på amerikanska bolag i studien, varav många ofta knyter löner och ersättningar till hur väl företaget går. En mindre del kan utgöra vanlig lön medan resten baseras på exempelvis aktier, optioner eller bonusar.

Alexander Andersson berättar att det ibland saknas kopplingar mellan löner och hur företaget egentligen går.

– Problemet blir när vi försöker se vad som ligger till grund för omdömena. Hur ska vi kunna jämföra löner mellan anställda på golvet och vd:n? Det finns inga bra svar och då går man på godtyckliga grunder.

Alexander Andersson uppfattning är att företag ska vara försiktiga med prestationsbaserade löner, och han menar att ledare som bara drivs av ekonomiska incitament riskerar att bli omotiverade . Om allt fokus läggs på att nå individuella mål finns risker att effektiviteten i företaget blir lidande.

Företag behöver också vara medvetna om vad de sänder för singlar internt och externt.

– Det ser inte bra ut för företagen när det går dåligt och folk får lämna medan vd:n kan plocka ut flera miljoner kronor i bonusar. Det såg vi mycket av under pandemin.

I USA redovisas ersättningar till företagsledare på ett mer transparent sätt än i Sverige, enligt Alexander Andersson. Hans uppfattning är att upplägg med stort fokus på prestationsbaserad lön är mindre vanligt i Sverige, men tillägger att det är svårt att se exakt hur svenska chefer blir betalda. Han efterlyser rent generellt en ökad transparens när det kommer till hur europeiska vd:ar får betalt.

Nu hoppas han att avhandlingen leder till vidare dialog och forskning i frågan.

– Men min slutsats blir att den extrema lönesättningen är svår att berättiga, dock kvarstår frågan hur stora löneskillnaderna bör vara ur ett moraliskt perspektiv.

* ”Giving executives their due: Just pay, desert, and equality”

Läs mer:

Börsfesten har lyft svenskarnas förmögenhet till rekordnivå

Studie: Pappors inkomst sjunker efter första barnet - men bara tillfälligt