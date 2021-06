Ny tåglinje förbinder Stockholm och Berlin

Redan 2020 planerade Snälltåget att öppna den nya linjen som kör mellan Stockholm och Berlin på 16,5 timmar. Delvis till följd av pandemin tvingades dock premiären att läggas på is.

Med lättade restriktioner och allt fler vaccinerade mot coronaviruset är ett nytt slutdatum satt. Den 27 juni lämnar det första tåget centralstationen i Stockholm för att styra mot den tyska huvudstaden. Det blir den första gången sedan början av 1990-talet som ett nattåg trafikerar denna sträcka.

– Framför allt 2019 såg vi en renässans för det internationella tågresandet. Allt fler vill resa hållbart. Nattåget är en viktig del av det, eftersom att det möjliggör långa resor utan att ta för mycket tid i anspråk, säger Marco Andersson, försäljningschef på Snälltåget.

Den nya linjen ska ersätta linjen mellan Malmö och Berlin som bolaget trafikerat sedan 2012. Resan går via Malmö, Köpenhamn och Hamburg. Det innebär även att flera svenska städer, som Norrköping, Linköping och Hässleholm, nu får en direktförbindelse med Berlin.

Resenärer har möjlighet att boka alltifrån en sittplats till en egen kupé. Priserna sträcker sig från 499 kronor till 3999 kronor.

Tåget kommer att avgå dagligen under sommarmånaderna, för att därefter fortsätta med färre avgångar under hösten. Under vintern pausas linjen. Då väntar istället premiären för ett nattåg mellan Malmö och Österrikiska alperna, som ska transportera skidsugna sportlovsfirare.

– Det finns ett uppdämt behov av att resa. Vi har stora förhoppningar på det här.

Planen är att köra den nya Berlin-linjen på obestämd tid. Intresset för nästa år är stort, liksom för resor under hösten, säger Marco Andersson.

– I juli är många än så länge avvaktande. Men vi ser en större efterfrågan i augusti och september.

