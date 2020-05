Nya åtgärder när mäklarna ska visa lägenheter

Bostadsmarknaden verkar hålla sig flytande under coronakrisen. Mikael Rantala, mäklare vid Erik Olsson Fastighetsförmedling, har hunnit med 52 försäljningar under 2020. Intresset från hans kunder är ungefär likvärdigt under som innan coronakrisen – vilket är fullt logiskt, enligt Mikael Rantala.

– Det kan till och med vara en fördel att köpa nu när amorteringskraven har lättats. Har man planerat att sälja sin bostad inom två år skulle jag också säga att det här är det absolut bästa läget. Konkurrensen lär minska under sommaren, eftersom många väntar in hösten när läget kanske har lugnat ner sig lite, säger Mikael Rantala.

Samtidigt har coronaviruset medfört att mäklarfirman satt upp vissa restriktioner och särskilda önskemål från kunderna under sina visningar. Erik Olsson har satt ett maxantal av besökare på sina publika visningar och att ett visst antal spekulanter släpps in åt gången.

Det innebär stundtals långa väntetider för intressenterna, vilket exempelvis kan lösas genom att de erbjuds extralånga visningar som kan vara uppemot fyra timmar. Ett alternativ för riskgrupper är att man får en egen stund att undersöka bostaden på innan eller efter visningarna. Handsprit och plasthandskar används också efter behov, samtidigt som vissa ytor tvättas med rengöringsmedel.

– Det är klart att det är en jobbig situation just nu. Det viktigaste för oss mäklare är att skapa en trygghet för kunden så att de vågar trycka gasen i botten, säger Mikael Rantala.

Den som inte kan, eller absolut inte vill, närvara fysiskt kan i stället genomföra sin visning digitalt. Genom appar som Facetime, Whatsapp och Skype behöver inte potentiella köpare nödvändigtvis själva närvara fysiskt på visningarna. Mäklaren kan åka och filma en visning om så önskas. Själv har Mikael Rantala ansvarat för ett par digitala visningar, utan större bekymmer.

– Eftersom man har ficklampa och så på telefonen så brukar det gå smidigt även när man ska visa skymda utrymmen för intressenter digitalt. Jag märker inget ändrat beteende hos kunderna på de visningarna. Men det är framför allt innan försäljning som många vill ha digitala möten, säger han.

Vad bör man som köpare tänka på i dessa tider?

– Nu är det kanske extra viktigt att tänka på att man som köpare har en undersökningsplikt. Därför ska man se till att man som köpare verkligen har kollat på bostaden ordentligt, oavsett hur visningen går till, säger Mikael Rantala.

