Nya DO möter ökat antal anmälningar om åldersdiskriminering i arbetslivet

Under 2020 har antalet anmälningar och uppgifter om åldersdiskriminering ökat samtidigt som diskriminering av kön tycks ha minskat. I september var antalet uppgifter om åldersdiskriminering i arbetslivet 133 stycken jämförelsevis med de 109 som inkom under samma period i fjol.

Det är en ökning med nästan 20 procent.

Samtidigt visar siffror från Arbetsförmedlingen att personer över 55 år i allt större utsträckning är långtidsarbetslösa under 2020.

Att siffrorna sammantaget rör sig i en negativ riktning ser den nytillträdda diskrimineringsombudsmannen och juristen Lars Arrhenius som allvarligt.

– Även om det inte behöver betyda att förekomsten av diskriminering i samhället har ökat visar det på behovet av kraftfulla insatser för att motverka och förebygga den, säger han.

Lars Arrhenius menar att ett stort problem är bristande kunskaper hos dagens arbetsgivare.

– Dels om att lagstiftning finns, dels om vilka krav den ställer på dem.

För att angripa det hindret har DO genomfört en rad insatser med kunskapshöjande syfte, bland annat tagit fram en digital guide som kan vara en hjälp för arbetsgivare att komma igång med det förebyggande och främjande arbetet.

– Jag tror också att det är viktigt med en helhetssyn på frågan och en insikt om att det ofta krävs ett långsiktigt strukturerat arbete där gemensamma insatser görs från myndigheter, arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer, civilsamhället och näringsliv för att skapa förändring.

Som nytillträdd på posten – vilket är ditt uppdrag?

– Mitt uppdrag är att leda myndigheten. Som nytillträdd DO kommer jag börja med att sätta mig in i de olika områden som DO arbetar med. En viktig uppgift är tillsyn, att granska om lagar och förordningar följs, att främja lika rättigheter, att vara ett stöd i det förebyggande arbetet och ge enskilda som känner sig utsatta en möjlighet att vända sig till DO

Vilken är din ambition med uppdraget?

– Jag hoppas att jag som DO ska kunna lyfta frågorna om diskriminering på ett tydligt sätt och skapa förståelse för att det är viktigt för oss alla att vi följer de lagar och regler som finns inom detta område.

