Nya miljarder till stålprojektet i Boden

H2 Green Steel arbetar just nu med att samla in finansiärer för att säkra projektet och fick nyligen in 2 miljarder i en så kallad finansieringsrunda.

H2 Green Steels vd Henrik Henriksson är nöjd över pengarna och säger i en intervju med DN att pengarna är avgörande.

– Pengarna betyder jättemycket och innebär att vi kan finansiera kommande verksamheter. Projektet kommer att ligga på 40 miljarder kronor i slutändan men nu bygger vi strukturen för hur vi ska bygga helheten.

Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel som ska bygga helt nytt stålverk i Boden. Foto: Roger Turesson

Men flera frågetecken kring H2 Green Steels verksamhet i Boden återstår.

För att kunna tillverka stålet i Boden kvävs malm men varifrån malm ska komma är fortfarande oklart. Henrik Henriksson vill inte berätta var de planerar att ta malmen ifrån men säger att frågan om malmen kan få sitt svar i slutet av året.

– Vi jobbar både med svenska och skandinaviska och internationella alternativ och förmodligen behöver vi ha ett antal olika leverantörskedjor igång för att säkra och känna oss trygga.

Här, i norra Svartbyn utanför Boden, planeras H2 Green Steels fabrik att byggas. Foto: Erik Simander

Om ni tar malmen utomlands, hur klimatsmart är det?

– Just nu skulle det avtrycket bli större om vi tar det utomlands ifrån. Men det beror också på vilken leverantör det handlar om och hur deras process ser ut. Vi kommer att ställa krav på dem och inte ta från kunder med höga CO 2-nivåer.

För att malmen ska komma fram till fabriken krävs det stora satsningar på Luleå hamn och på malmbanan.

I slutet av 2021 gav regeringen klartecken till en utbyggnad av Luleå hamn. Det med anledning av att det sker en ökad malmproduktion i länets gruvor men också stora industrisatsningar i länet som kräver ökad kapacitet i hamnen.

Om satsningarna på Luleå hamn inte kommer igång så kan det få betydande konsekvenser för H2 Green Steel menar Henrik Henriksson.

– Tittar man på kapaciteten i hamnen i Luleå i nuläget så kommer vi att klara att dra igång men det kommer att bli begränsningar framåt 2030.