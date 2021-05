Nya regler kan ge dyrare e-handel

Principen för de nya reglerna är att momsen ska betalas där köparen finns – en svensk ska alltså betala svensk moms även när en vara köps på en utländsk sajt.

Reglerna som EU har enats kring är att plattformsföretaget, sajten du handlar på, hanterar momsbetalningarna eller så kan den enskilde kunden göra det om nätsajten väljer att inte åta sig detta.

Men att som enskild konsument hantera momsbetalningar och administration, via paketleverantören, är krångligt.

– Sannolikt kommer du använda plattformsföretaget som hanterar momsen åt dig, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket.

Eftersom e-handel bygger på att det ska vara enkelt lär den nätsajt som inte hanterar momsen åt köparen få färre kunder, gissar hon.

Systemet blir också lättare att kontrollera med ett enhetligt momssystem för hela EU, enligt Kerstin Alvesson.

Men hon tonar ner de nya reglernas betydelse. Till stora delar hanterar Sverige redan momsfrågor på ett sätt som de nya EU-reglerna anger, bland annat i spåren av uppståndelsen härom året kring Postnords hantering av alla paket som strömmade in från Kina via köpsajten Wish. EU-reglerna kommer påverka övriga EU-länder i en större omfattning, enligt Alvesson.

Det nya blir alltså att momsen ska tas ut i det land där produkten konsumeras. Det kan för en svensk köpare innebära, beroende på storleken på priset, att momsen blir dyrare på en produkt inköpt från en europeisk sajt, speciellt gäller det prismässigt billigare varor.

I regeringens konsekvensanalys beräknas skatteintäkterna bli cirka 250 miljoner kronor högre per år, något Kerstin Alvesson tror är lågt räknat.

De nya reglerna välkomnas av svenska e-handlare eftersom konkurrensen blir skattemässigt rättvis, enligt Stefan Kvarfordt, expert på branschorganisationen Svensk Handel.

– Ambitionen i det här förslaget är utmärkt, säger han.

– Det är rimligt att alla konkurrerar med samma momssatser, fortsätter han.

Läs mer: Viktiga faktorer banade väg för Sveriges nya framgångsföretag