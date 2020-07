Nya uppgifter om hackerattacken mot Twitter

New York Times har fått skärmdumpar och loggar från de fyra personerna och har jämfört konton som ska ha kopplingar till konton knutna till hackerattacken, där syftet var att lura personer på kryptovalutan bitcoin.

Under attacken publicerades Twitterinlägg med uppmaningen att skicka motsvarande 1.000 dollar i bitcoin för att få dubbelt så mycket tillbaka.

”Angriparna manipulerade framgångsrikt ett litet antal anställda och använde deras uppgifter för att komma åt Twitters interna system”, skriver Twitter på sin blogg, utan att avslöja hur det gick till.

De fyra personerna berättar för New York Times att de via chattjänsten Discord fick kontakt med en hackare, kallad ”Kirk”, som kommit åt Twitterkonton via företagets interna kanal i plattformen Slack och en servertjänst. De säger sig ha hjälpt Kirk att sälja stulna konton, exempelvis med attraktiva korta användarnamn bestående av en enskild bokstav eller siffra.

Efter försäljningen tog Kirk kontroll över andra Twitterkonton, där de falska bitcoin-inläggen publicerades. De fyra hävdar att de inte var inblandade i det bedrägeriet.

Ungefär 20 bitcoins kom in till Kirks konto, enligt New York Times, motsvarande nästan 1,7 miljoner kronor. Tidningen har inte pratat med Kirk själv. En källa berättar även för sajten TechCrunch om personen.

Enligt New York Times stärker detta teorin om att händelsen inte utfördes av en statsstödd aktör eller en mer organiserad grupp. Tidningen fick kontakt med hackarna via en säkerhetsrådgivare verksam i Kalifornien.

Twitter säger att målet med attacken var cirka 130 konton med miljontals följare och att hackarna lyckades återställa lösenord, logga in och skicka inlägg från 45 konton. Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Kanye West och Elon Musk var några som fick sina konton hackade.

”Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot de människor som använder vår tjänst och för samhället mer allmänt. Vi är generade, vi är besvikna och mer än någonting vi är ledsna”, skriver Twitter och poängterar att hackerinläggen snabbt raderades och att inga nya inlägg kunde postas från vissa konton.

Den federala polisen FBI utreder händelsen.

