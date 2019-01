Under de senaste åren har nyproducerade bostäder varit dyrare än jämförbara befintliga lägenheter.

Det mönstret går igen när Booli studerar det genomsnittliga kvadratmeterpriset i tio kommuner i Sverige under fjolåret.

I nio av dem var priset för de nybyggda lägenheter som såldes 2018 högre än för äldre bostäder som såldes. I vissa fall, som i Västerås och Helsingborg, handlar det om väldigt stora skillnader.

Men i Stockholms kommun var det annorlunda. Där var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i nyproduktionen 65.900 kronor per kvadratmeter. I det befintliga beståndet var genomsnittspriset 70.700 kronor.

– De senaste åren har nyproduktion varit dyrare, men i Stockholm har det alltså svängt om, konstaterar Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli, i ett pressmeddelande.

Nyproduktionen bromsade in redan under hösten 2017 och priserna pressades under fjolåret. Enligt Booli var nästan en tredjedel av de nya lägenheterna som kom ut på marknaden under 2018 prissänkta. Och just i Stockholm har nyproduktionen varit som dyrast.

Claudia Wörmann, boendeekonom på statliga banken SBAB, menar att det som skett i Stockholm är ett trendbrott.

– Ja, man kan i varje fall säga att det var 20-25 år sedan sist, säger hon.

Wörmann tror att nyproduktionen har tvingats anpassa sig till det befintliga beståndet. Till skillnad från begagnade bostäder är löptiden för nyproduktionen flera år lång.

– Byggaren prissätter något i en marknad, men när man ska sälja och lägenheten kommer ut på marknaden så ser marknaden annorlunda ut. Då tvingas byggaren justera priset, säger hon.

På begagnatmarknaden kommer anpassningen till den nya prisnivån inte sällan genom att det inte blir en budgivning. Men för nyproduktionen handlar det om att sänka priset, i synnerhet då utbudet av nya lägenheter är stort.

– En del av det här är en följd av att få i gång försäljningen; att få i gång marknaden, säger Wörmann.

Här manar hon köparna till försiktighet. ”Rabatter” i form av medlemskap i en bilpool eller att få en matkasse under en tid, har litet värde.

– Sådant är flyktigt, de försvinner efter ett tag. Det är priset som viktigt, säger hon.

Även rabatter i form av betald månadsavgift under ett år är hon skeptisk till.

– Vem betalar egentligen den där rabatterade avgiften? Man ska försöka vara lite kritisk, uppmanar Wörmann.

Att teckna sig för en lägenhet som ska byggas innebär en betydande risk. Köparen ska ju betala i olika omgångar, långt innan det kan bli tal om inflyttning. Det har fått en del bedömare att avfärda själva affärsidén – den håller inte när priserna pressas.

Claudia Wörmann är mer försiktig i att avfärda modellen. Däremot menar hon att byggherrarna nu måste bygga mer varierat och inte fokusera på svindyra prestigeprojekt.

Läs även: Fortsatt pressade bostadspriser

Läs även: Så blir bostadsmarknaden 2019