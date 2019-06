Nytt bakslag för Huawei - avbryter lansering av flaggskeppsprodukt

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Den nya laptop-versionen av Matebook var enligt tidigare information planerad till innevarande vecka, men beroendet av Intels chipprodukter och Microsofts Windows-mjukvara har medfört att någon sådan inte kan äga rum, rapporterar den amerikanska nättidningen The Information.

Lanseringen senareläggs för en odefinierad tidpunkt i framtiden, skriver tidningen.

”Vi kan olyckligtvis inte saluföra datorn /…/ Vi får se (när datorn lanseras reds anm). Det beror på hur länge svartlistningen består”, sade Richard Yo, vd för Huaweis konsumentelektronikbolag till CNBC.

Huawei, som i grunden är en av Ericssons och Nokias främsta konkurrenter inom nätverksutveckling, men det senaste kvartalet gick konsumentelektroniken om nätverksdivisionen i omsättning.

Bolaget har expanderat kraftigt inom konsumentelektronik, särskilt inom smartphones där den uttalade målsättningen har varit att ta över förstaplatsen som största mobilleverantör från Samsung senare under 2019. Under tisdagen gick dock bolaget ut med en revidering av målsättningen, som nu väntas under 2020. Även inom laptops har målsättningen varit att bli global etta.

Läs mer: Huaweis konsumentchef i Norden i DN-intervju

Huawei har efter Trumpadministrationens svartlistningsåtgärd förutspått kortsiktiga problem av att leverantörskontrakt inom såväl hård- som mjukvara med viktiga amerikanska partner kommer rivas. På längre sikt kommer dock bolaget färdigställa egna substitut internt.

Svartlistningen genomfördes mot bakgrund av att den amerikanska regeringen anser att Huawei utgör ett säkerhetshot mot nationella intressen. Amerikanska bolag och bolag som handlar med amerikansktillverkad teknologi får således inte sälja produkter eller tjänster till Huawei utan amerikanska regeringens tillåtelse utan att riskera sanktioner. Svartlistningen medförde att en lång rad teknologibolag, bland annat Googles moderbolag Alphabet, vars Android-operativsystem dominerar på smartphone-marknaden, avbröt affärskontakterna med Huawei.

Läs mer: Allt om turerna kring Huawei