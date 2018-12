Handels nya lageravtal från nyår:

Från och med 1 januari 2019 gäller ett nytt kollektivavtal för de anställda på alla de lager som plockar varor till näthandel och butiker.

Avtalet innebär bland annat mer schemalagt helgarbete och sänkt OB-ersättning för alla nyanställda.

Fackförbundet Handels poängterar att den anställde har rätt att lämna in önskemål om fem dagar där du inte vill vara schemalagd utan vara ledig under nästa år, samt två helgdagar som man inte önskar att vara schemalagd. Du har även rätt att lämna in önskemål om hur du vill arbeta kvällar och helger. Om önskemålen krockar med varandra ska arbetsgivaren försöka följa allas önskemål så långt det går.