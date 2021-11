Nytt rekord för stora kryptovalutor

Under natten lyfte bitcoinkursen till över 68 500 dollar per bitcoin, medan ether – den näst största kryptovalutan – noterades på drygt 4 800 dollar per ether.

Sedan årsskiftet har bitcoin lyft med 134 procent och mätt från svackan i mars 2020 är uppgången hela 1 680 procent.

Den totala marknaden för kryptovalutor har under året lyft till över 3 000 miljarder dollar, enligt analysföretaget Coingecko. Konkurrenten Coinmarketcap beräknar att marknadens samlade värde ligger på cirka 2 940 miljarder dollar.

