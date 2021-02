Nytt rekord på Stockholmsbörsen

Uppgången fortsatte på Stockholmsbörsens breda index OMXS, som steg 0,6 procent under fredagens handel och avslutade på den högsta nivån som det någonsin befunnit sig på – 820 punkter. Storbolagslistan OMXS30 med de 30 mest omsatta aktierna steg 0,7 procent.

Industribolaget Atlas Copco tog både första- och tredjeplatsen bland vinnarna på storbolagslistan, bolagets A-aktie steg 4,2 procent och B-aktien 3,9 procent.

Atlas Copco delade förstaplatsen med gruvbolaget Boliden som även det steg 4,2 procent efter sin rapport. Marknaden gav tummen upp åt beskedet om extra utdelning och ett resultat som överträffade förväntningarna.

Sämre gick det för lastbilstillverkaren Volvo som sjönk 1,6 procent i handeln. Det gick även dåligt för byggjätten Skanska som tappade 1 procent, och för säkerhetskoncernen Securitas som tappade 0,8 procent.

Utvecklingen på ledande Europabörser gick också uppåt under fredagen med Londonbörsen på plus 0,9 procent, Parisbörsen på plus 0,6 procent och Frankfurtbörsen på plus 0,1 procent.