Ohelig allians i kampen att stoppa nya gruvor

För att få öppna en gruva behövs tillstånd som ges i flera steg. Miljöprövningen enligt miljöbalken görs i den senare delen av processen, men på senare år har konflikter och oklarhet uppstått om i vilket skede och hur utförlig en miljökonsekvensbeskrivning ska vara.

Invånare i berörda områden, organisationer som Naturskyddsföreningen och lokala myndigheter lyfter ofta fram riskerna för miljön långt tidigare än den sedvanliga tillståndsprocessen har nått dit. Ibland har det lett det till överklaganden och rättsprövningar som ofta tagit lång tid.

Industrin å sin sida menar att det blivit nästan omöjligt att få tillstånd, och ifrågasätter om Sverige verkligen ser positivt på gruvnäringen.

Frustrationen har växt, på båda sidor.

I Östergötland har en ohelig allians ingåtts av Naturskyddsföreningen och lantbruksorganisationen LRF, som har gjort gemensam sak och kräver förändringar i minerallagen.

– Ofta blir vi placerade på olika sidor i debatten, men här var det inte så. Mineralfrågorna har ställts på sin spets i södra Sverige, i tätt befolkade områden med höga naturvärden och jord- och skogsbruk, säger Peter Borring, ordförande för LRF i Östergötland.

Minerallagen, menar han, är utformad för att underlätta brytning av statliga bolag i glesbefolkade Norrlandslän.

Tillsammans ifrågasätter organisationerna nu om minerallagen ens behövs, och vill att regeringen låter utreda om prövning av gruvverksamhet kan göras direkt enligt miljöbalken. Det skulle skapa en klarare gång, och en tidigare miljöprövning.

– Lagstiftningen är fel riggad. Den biologiska mångfalden och folkhälsan kommer in för sent i processen. Bergsstaten godkänner bearbetningskoncession innan man har tittat noga på den lokala miljön. Om platsen visar sig olämplig har företagen redan investerat stora summor. Antingen bör miljöprövningen göras först, eller båda samtidigt, säger Göran Toss på Naturskyddsföreningen i Östergötland.

Samarbetet inleddes på grund av gruvplanerna för Norra Kärr mellan Gränna och Ödeshög, där företaget Tasman Metals har ansökt om bearbetningskoncession för att utvinna sällsynta jordartsmetaller.

Den unika fyndigheten i Grännaberget skulle, enligt bolaget, tillgodose Europas behov av sällsynta jordartsmetaller i minst 60 år. Det rör sig om ämnen som används i modern teknik och grön energi, som mobiltelefoner, solceller och elbilsbatterier. Marknaden för sällsynta jordartsmetaller domineras i dag fullständigt av Kina

Gruvplanerna, som DN har berättat om tidigare, har mötts av protester bland sakägare och miljöorganisationer.

Men LRF har börjat ta aktiv del i gruvprocesser på flera sätt. I Skåne har man hjälpt till att finansiera ett överklagande mot ett bolag som vill undersöka marken på Österlen i jakt på vanadin. LRF anser att berörda fastighetsägare bör få mer att säga till om, och att ersättningsfrågan lyfts. Stämmobeslut om LRF:s syn på minerallagen togs i maj.

Inom industrin finns en irritation över de långdragna tillståndsprocesserna. När Sverige som gruvland debatterades i Almedalen, i regi av Luleå tekniska universitet, sade representanter för flera gruvbolag ”tillstånd, tillstånd, tillstånd!” som svar på vilken fråga de anser prioriterad. Vad de efterfrågar är inte sänkta krav, utan en tydligare, mer förutsägbar process med färre myndigheter inblandade.

I dag är alla länsstyrelser centrala remissinstanser under tillståndsprocessen, men deras kompetens på området varierar betydligt i landet, och bedömningarna är inte alltid konsekventa. Ett alternativ skulle kunna vara att ge ett fåtal länsstyrelser i uppdrag att hantera samtliga gruvtillståndsärenden.

Ett skäl till den ökade osäkerheten är den starka ställning som EU:s vattendirektiv och lagstiftning om Natura 2000-områden har. Det har lett till oklarhet om när i processen miljöhänsynen måste in, och underlag kan ta flera år för ett bolag att ta fram.

Under de senaste två åren har antalet ansökningar om undersökningstillstånd, det första tillstånd som krävs, minskat, enligt branschorganisationen Svemin.

– Myndigheterna och lagstiftningen ska ju medverka till att ge tillstånd, men det verkar ibland som om de bara vill stoppa verksamheter, säger vd Per Ahl.

Under det senaste decenniet har det inte öppnat en gruva som har prövats enligt både miljöbalken och minerallagen.

I maj beslutade riksdagen att uppmana regeringen att snarast vidta åtgärder så att processen går fortare. S, V, L och MP reserverade sig mot beslutet.

Att ett beslut om tillstånd kan ta årtionden gynnar varken industri eller sakägare – lång osäkerhet ökar risken för investeringar, och lägger en våt filt över markägare på berörda områden, och kan påverka fastighetspriser och investeringsplaner.

Frågan har blivit aktuell också i samband med prospektering i södra Sverige, där synen på gruvnäring är mer skeptisk än i norr. Inställningen skär på samma gång igenom partierna, där lokalpolitiker ofta är mer negativa än de som verkar på riksnivå.

Till det läggs den särskilda laddning som områden där man vill utvinna sällsynta jordartsmetaller har fått, av geopolitiska skäl. Behovet av dessa ämnen är i västvärlden stor och växande, i takt med efterfrågan på gröna energikällor och modern teknik. Frågans sprängkraft har blivit tydlig i och med hotet om handelskrig mellan USA och Kina.

Katarina Persson Nilsson, ämnesråd på näringsdepartementet, är bekymrad över den låga acceptansen för gruvnäringen i Sverige, ett land som ligger i teknisk framkant, med starkt hållbarhetstänk och innovationsgrad:

– Vi springer runt med mobiler med 40 metaller i fickan, utan att reflektera över var metallerna kommer ifrån. Tycker vi verkligen att det är okej att de importeras från länder där förhållandena är mycket sämre än här?

På Svemin är vd Per Ahl är inne på samma linje:

– I norra Sverige har man sett näringen och jobben på nära håll, men i söder är markanvändningen och förståelsen en annan, och det blir väldiga diskussioner. Jag kan förstå det, men ibland är motståndet nästan omoraliskt, det är mycket ”not in my backyard”.

Europa står för en femtedel av världens konsumtion av metaller, men producerar bara 2-3 procent.

Peter Borring på LRF håller med om att frågan är svår, men säger:

– Jag har full respekt för att det finns stora strategiska intressen, men politiken måste bestämma sig för hur mycket riskerna för vattnet och livsmedelsproduktionen är värda.

Ett komplement till nybrytning är återvinning och utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur befintligt gruvavfall. På LKAB pågår ett pilotprojekt för att göra det i samband med att man utvinner fosfor ur avfallshögar efter järnmalmsproduktionen. Förhoppningen är att projektet ska ge två procent av världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller årligen, eller runt tio procent av det europeiska behovet. Om det genomförs i stor skala bestäms 2021.

På näringsdepartementet säger Katarina Persson Nilsson att en del av Europas industrier tycks tagna på sängen av Kinas totala dominans.

– Vi ser nu bilbolag som ger sig in i råvarubranschen för att säkra behovet av exempelvis batterimetaller. Bilindustrin kan snart också behöva köpa allt fler komponenter från Kina. Kina har under lång tid arbetat med att öka förädlingsvärdet av just sällsynta jordartsmetaller. Det berör även försvarsindustrin.

Det besvärar många länder, som inte vill vara beroende av Kina för sådant materiel.

Om sällsynta jordartsmetaller kommer att utvinnas i Grännaberget avgörs inte på länge än. Länsstyrelsen i Jönköping har avstyrkt att Tasman Metals ges en bearbetningskoncession, med hänvisning till att mer information krävs för att avgöra hur en gruva påverkar främst Vättern. Tasman Metals ska nu ansöka om ett Natura 2000-tillstånd. Får bolaget ett sådant går prövningen av en bearbetningskoncession vidare till Bergsstaten. Om länsstyrelsen och Bergsstaten är oeniga, hamnar ärendet hos regeringen.

Om Tasman Metals i slutändan beviljas alla tillstånd kan Europa få en fyndighet utanför Kina. Det anses dock inte osannolikt att en kinesisk partner skulle vara intresserad av att köpa in sig i gruvbolaget, som kommer att vara i behov av kapital. Om det blir så är en fråga för aktieägarna.

Antal giltiga undersökningstillstånd. Antalet aktuella tillstånd gäller samtliga koncessionsmaterial, dvs även olja och gas. Enligt januariavtalet ska prospektering för olja och gas förbjudas, vilket väntas minska antalet tillstånd framöver. Antalet tillstånd beror dels på hur många nya tillstånd som beviljas, dels på hur många som förlängs. År antal tillstånd 2008 1322 2009 1239 2010 1197 2011 1139 2012 1114 2013 959 2014 776 2015 665 2016 604 2017 608 2018 623 Källa: Bergsstaten. Visa mer

Så får man tillstånd att öppna gruva Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen beviljas av bergmästaren, som är chef på Bergsstaten, ett självständigt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör SGU. En bearbetningskoncession enligt minerallagen och 3-4 kapitlen i miljöbalken, beviljas också av bergmästaren. Länsstyrelsen är viktigaste remissinstans. Om bergmästaren och länsstyrelsen är oeniga, beslutar regeringen. Ett miljötillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken beviljas av Mark- och miljödomstolen. Ett ärende kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Därefter beslutar bergmästaren om markanvisning, och kommunala byggnadsnämnder ger bygg- och marklov. Visa mer