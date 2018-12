– Nu är det dags för sändning. Inga poliser. Vi kör!

Steve Bray rättar till den blå cylinderhatten och hoppar över avspärrningen som satts upp kring parken.

Med bestämda steg går han mot de fem meter höga plattformar som TV-kanalerna byggt för att ostört kunna sända live med parlamentet i bakgrunden. Plattformarna är relativt nya, och BBC hävdar att de byggts som en rutinåtgärd – men Steve Bray tror att han orsakat dem.

– Det sägs att de lagt 10.000 pund (120.000 kronor) på att bygga dem. Och jag betalade 10 pund för de här, skrattar han och visar upp två långa plastpinnar.

Längst ut sitter röda plakat fastsatta. Texten för dagen lyder: ”We Want a People’s Vote” (”Vi vill ha en ny folkomröstning”).

När BBC:s programledare några minuter senare inleder sändningen dröjer det inte länge förrän plakaten dyker upp bakom honom. Långsamt vajar de fram och tillbaka, som en absurd och (ja, påtagligt brittiskt) humoristisk bakgrund.

Nyhetsankaret säger lite torrt:

– Jag har fått veta att en del av er störs av de som demonstrerar här bakom. De verkar ha skaffat längre plakat...

Några minuter senare kommer en konstapel gående, och Steve Bray packar ihop och vandrar iväg, med plakaten över axeln.

– De kan inte ha poliser på plats hela tiden, och det tar 10 minuter innan de anländer. Fast de brukar bara säga: ”Oh, come on, Steve, time to go”, säger han med en med ett snett leende.

Aktivisten Steve Bray använder långa plastpinnar för att nå fram med sitt budskap att stoppa Brexit. Foto: Mark Earthy

Denne 49-årige walesare är egentligen myntsamlare till yrket, men har det senaste året varit aktivist på heltid. Så fort underhuset håller session står han utanför byggnaden med sina plakat – och han stannar hela dagen. Då och då hörs Brays patenterade rop: ”STOP... BREXIT..!”

Hans lika oinbjudna som regelbundna medverkan i BBC:s och Sky News nyhetssändningar, har gett honom något av kultstatus i den brittiska Brexit-debatten.

– Vi blev grundlurade i folkomröstningen. Mycket av informationen vi fick var falsk. De drog oss in i det här utan någon plan alls – och nu vet de inte vad de ska göra. Så ja, jag tycker verkligen att vi borde få rösta igen, säger Bray, som nu synts i bakgrunden med plakat under fler än hundra TV-intervjuer.

För ett par veckor sedan dränkte han ”brexitören” Jacob Rees-Moggs presskonferens utanför parlamentet med sina "Stop Brexit”-vrål. Det provocerade en hel del lämna-anhängare – men bland de britter som tilltalas av idén om en andra folkomröstning har Steve Bray blivit mäkta populär.

– Jag vill bara tacka dig för allt du gör! säger Catherine Wray, en pensionerad lärare från Canterbury, som stannar till för att skaka Steves hand.

Aktivisten tackar ödmjukt och lyfter på cylinderhatten, innan han vänder blicken mot TV-plattformarna på nytt. Polisen har försvunnit.

– Jag kommer inte ge mig förrän vi stoppat Brexit. Och tro mig, det kommer att ske, säger han, några minuter innan nästa nyhetssändning börjar.

