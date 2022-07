Ökad press på energibolaget som vill fånga in koldioxid

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

En väldig rostbrun koloss reser sig strax innan bron mot Lidingö. Kraftvärmeverket Stockholm Exergi förser huvudstaden med el och värme genom att bränna biobränsle, alltså träflis från skogs- och sågverksrester.

Röken därifrån går genom ett silverfärgat rör till en skorsten, där det står en blå container. Det är en testanläggning som kan separera koldioxid från en liten mängd utsläpp.

Här vill man framöver skapa Europas första storskaliga anläggning för att fånga in koldioxiden från biobränslet och lagra det i marken, en teknik som kallas bio-CCS.

– Det är en tajt tidsplan så det krävs att det inte händer något oförutsett längs vägen, till exempel att politiska beslut om finansiering dröjer, säger forskningschefen och KTH-docenten Fabian Levihn.

Stockholm Exergi hoppas kunna skapa Europas första storskaliga anläggning för att fånga in koldioxid. Foto: Magnus Hallgren

Målet är att börja bygga anläggningen 2023, bli klar 2025 och på sikt fånga in 800 000 ton koldioxid per år som ska transporteras till en lagringsplats, potentiellt under norsk havsbotten. Det är mer än inrikesflygets utsläpp på 500 000 ton före pandemin.

Eftersom biobränslet som eldas här tagit upp koldioxid medan det växte i skogen kan man skapa så kallade minusutsläpp om koldioxiden som släpps ut vid förbränning fångas in och lagras så att det inte når atmosfären och ökar växthuseffekten.

– Vi kommer fånga in 90 procent av den koldioxid vi släpper ut här, säger Fabian Levihn, medan andra menar att det i praktiken kan bli mindre då kostnaden är stor.

Att bygga anläggningen kostar tre-fyra miljarder kronor. Stockholm Exergi fick i april 180 miljoner euro i EU-stöd och hoppas på stora statliga miljardstöd kommande år. Fabian Levihn hoppas också på en marknad där bolag som inte kan bli av med utsläpp får köpa motsvarande mängd negativa utsläpp.

– Då behöver det bli betydligt dyrare att släppa ut än vad det är i dag.

Finansieringen för infångning, transporter och lagring är ännu inte klar. För 20 år sedan hade EU stora planer på koldioxidinfångning från fossila bränslen, men det visade sig bli för dyrt mot exempelvis vindkraft.

Testanläggningen för koldioxidinfångning har två stora rör, visar Fabian Levihn. Foto: Magnus Hallgren

Enligt scenarier från FN:s klimatpanel IPCC kommer det i snitt krävas minusutsläpp på några miljarder ton växthusgaser årligen vid 2050 för att nå Parisavtalets mål – en global uppvärmning på max 1,5 grader.

Men scenarierna kritiseras för att vara alltför optimistiska. I en rapport varnar organisationen EASAC, som samlar Europas vetenskapsakademier, att tekniken går för långsamt, att det går åt mer energi för att fånga koldioxid än man trott och att tillgängligt biobränsle riskerar att inte räcka till alla minusutsläpp.

Kritiker menar att det i värsta fall skulle behövas enorma områden för att odla biobränsle till förbränning som skulle konkurrera med matproduktionen för jordens växande befolkning. Miljöorganisationer påpekar att koldioxidinfångning inte får användas som ursäkt för att inte minska företagens utsläpp.

– Ja, där skulle det kunna gå fel. Bio-CCS ska motverka utsläpp vi inte kommer bort från och försörjningen av biobränsle måste vara hållbar, säger Fabian Levihn och berättar om pressen att lyckas:

– Den pressen känner alla som jobbar här, vetskapen om att vi leder vägen för bio-CCS. För att klara Parisavtalet måste vi klara det här.

Fakta. Infångning och lagring av koldioxid * När biobränsle – träflis – som innehåller kol förbränns, reagerar syret i luften med väte och kol i bränslet och bildar koldioxid – samma mängd koldioxid som biobränslet tog upp när det växte. Om man fångar in koldioxiden får man alltså minusutsläpp. * I Stockholm Exergis testanläggning fångar man in koldioxid i flera steg: Rök som innehåller 18 procent koldioxid komprimeras och förs till ett rör där koldioxiden möter vatten och kaliumkarbonat som blir kaliumbikarbonat. Kaliumbikarbonatet leds till nästa rör som håller 105 grader och då ger ifrån sig ren koldioxid, som i dag släpps ut i skorstenen. Tanken är att kyla ner koldioxiden till en vätska för transport till slutförvar i berggrunden. * Koldioxid från norsk gas lagras redan under havsbotten i Nordsjön och Norge förbereder en ny lagringsplats för europeisk koldioxid. Visa mer

Fakta. Olika metoder för koldioxidinfångning CCS Tekniken ska fånga in koldioxid från skorstenen på fossila industrier. Koldioxiden ska komprimeras till en vätska och transporteras till en lagringsplats i berggrunden. Tekniken är under utveckling. Bio-CCS (BECCS) Samma teknik som CCS men här ska man fånga in koldioxid från skorstenen vid förbränning av träflis. DACCS Samma teknik som CCS men här fångas koldioxid direkt från atmosfären. Det är betydligt billigare att suga koldioxid ur skorstenar än att dammsuga luften på koldioxid. Det finns en testanläggning på Island. Visa mer

