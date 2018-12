– Det här är en ganska ny företeelse och det finns ingen särskild lagstiftning som reglerar det. Inte heller finns det mycket förarbeten eller rättsfall som tydliggör, men vår generella inställning är att om man bedriver en verksamhet som ger inkomster så är huvudregeln att de är skattepliktiga, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

Han nämner bloggar, vloggar, journalistik, litteratur och liknande exempel på verksamheter vars eventuella intäkter är att betrakta som skattepliktiga, förslagsvis som hobby- eller näringsverksamhet – upptäcker Skatteverket fel finns risk för skattetillägg eller anmälan till rättsväsendet. Det finns inget undre belopp där undantag gäller från skatteplikt, till skillnad från exempelvis loppmarknad där skattegränsen är vid 50.000 kronors vinst per år.

– Hur man får in pengarna, via Swish eller någon plattform för crowdfunding, spelar ingen roll. Spelar du musik på gatan och får in pengar på det sättet är det också skattepliktigt, men att bara sitta passivt med en mugg och samla pengar är det inte, för då är det att betrakta som gåvor utan någon prestation, säger Yngve Gripple.

– Det kan vara svårt för mig att svara spontant på att det är absolut si eller så i enskilda fall, eftersom många fall inte är prövade var gränserna går för skatteplikt. Har man en sådan här insamling och inte tycker att pengarna ska vara skattepliktiga så bör man ändå redovisa det och motivera varför, så får Skatteverket pröva det. Det är bättre att fråga först än att det uppmärksammas i efterhand.

Också givare bör orientera sig bättre på området crowdfunding. Både internationellt och i Sverige finns en rad exempel på rena bluffar, inte sällan för till synes spännande verksamheter eller behjärtansvärda ändamål. I USA pågår exempelvis en rättegång mot ett amerikanskt par och en hemlös krigsveteran som ljugit till sig 400.000 dollar med en gripande historia om hur den hemlösa mannen osjälviskt gett kvinnan 20 dollar till bensin när hon fått stopp på motorvägen.

– Det är klart att vi har en omvärldsbevakning och att vi har ögonen på de här nya företeelserna. Det finns inga kontrollfria zoner, men vi kommenterar inte vilka kontroller vi gör. Vi har en mängd olika kontrollmöjligheter, men hur de ser ut för just dessa företeelser kan jag inte gå in på, säger Yngve Gripple.

Ett aktuellt och synnerligen framgångsrikt exempel på crowdfunding i Sverige är Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi som tagit tjänstledigt för att författa boken ”Så tar genusideologin över svenska universitet”. I sociala medier bad han nyligen om ekonomisk hjälp och snart hade närmare 1.445 personer gett honom sammanlagt 722.470 kronor. Han har försökt reda ut vilka regler som gäller för pengarna.

– Som jag förstår det är det ganska oklart, så jag kommer att kontakta Skatteverket för att prata med någon själv. Jag har hört att det finns en representationssumma på 180 kronor och att om värdet på produkten man ger bort inte överstiger det så är det inte en rimlig motprestation för bidraget man fått, det vill säga att det inte är beskattningsbart, men jag vågar inte svära på något ens för min egen del, säger Ivar Arpi.

Han spekulerar om hur större gåvor ska bedömas – ska summan som överstiger produktens och arbetets faktiska värde betraktas som gåva eller inte? Flera andra som gjort insamlingar för olika projekt har resonerat på olika sätt, också de som Arpi har kontaktat för råd.

– Det är inte oklart bara för Skatteverket, utan också för skribenter och andra, att någon plötsligt kan få människor att vara villiga att tillsammans betala stora summor för vissa saker. Många har blivit väldigt arga för att jag fått pengar, så om någon kan anmäla mig så gör de säkert det, säger Ivar Arpi.

Yngve Gripple påpekar att det i vissa situationer kan vara svårt att skilja på vad som är gåva och vad som är ersättning för en prestation, men sluter sig till att huvudregeln gäller – att bedriva en inkomstbringande verksamhet medför skatteplikt. Vad gäller resonemanget om representationssumma säger han att man först måste skilja på vad som är representationsgåvor och vad som är marknadsföring.

– Det blir inte automatisk representationsgåva bara för att (summan) värdet av en produkt understiger 180 kronor, men det är inte alltid lätt att avgöra. Många frågeställningar går inte att så enkelt svara ja eller nej på eftersom mycket av det är nya saker, säger Yngve Gripple.