Oklart kring ersättning för inställt flyg

Resenärer som får sina flyg inställda på grund av SAS-strejken har rätt att få pengarna tillbaka.

Utöver det har de rätt till kompensation enligt EU:s flygpassagerarförordning, med upp till 600 euro, cirka 6 000 kronor.

Så ser det normalt ut.

Men att SAS nu befinner sig under amerikanskt konkursskydd, i ett så kallat chapter 11-förfarande, skulle kunna påverka utbetalningarna framåt.

Hevi Aziz, jurist på Konsumentverket som specifikt jobbar med resefrågor, säger att myndigheten inte vet vad som gäller eftersom Konsumentverket inte har kunskaper i amerikansk konkurrensrätt.

– Vi hänvisar därför till SAS. De har uttalat att kundernas resor inte ska påverkas av ansökan av konkursskydd, så vi hänvisar till företaget kring vad som gäller, säger hon och fortsätter:

– Det jag däremot kan säga är att eftersom det inte är en rekonstruktion i Sverige utan ett konkursskydd i USA så omfattas det inte av flygpassagerarförordningen i Europa. Den gäller alltså inte i den här situationen, de vanliga rättigheterna gäller inte.

TT: Den sätts alltså ur spel?

– Ja, för tillfället kan man inte tillämpa flygpassagerarförordningen i den här situationen. Men vi hänvisar till SAS uttalanden när det kommer till ersättning och kompensation.

Även Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Karlstad universitet som forskat på svensk och amerikansk insolvensrätt, säger att det amerikanska konkursskyddet med största sannolikhet trumfar EU-rätten. Det enligt ”lex specialis” som innebär att den mer specifika lagen gäller. Men juridiken är komplicerad.

– Vem som får betalt kan sedan också bero på när fordringen kom in, det kan bli så att de som kom in innan chapter 11-processen får svårare att få betalt än de som kommer in efteråt. Sen kan det vara så att SAS betalar ändå, säger hon.

Allmänna reklamationsnämndens (ARN) generaldirektör Marcus Isgren ger en delvis annan bild. Även om också han tycker att läget är oklart.

– EU-förordningen gäller oavsett om ett bolag omfattas av chapter 11, eller företagsrekonstruktion i Sverige eller någon annanstans, säger han och fortsätter:

– Men precis som hände med Norwegian och Bra härom året så kan rätten att få ut pengar påverkas av besluten inom själva förfarandet i samband med rekonstruktionen.

Ett ackord kan till exempel innebära att alla skulder ska skrivas ned till 20 procent. Den som då skulle få en kompensation på 4 000 kronor får bara 20 procent av det.

– Det som påverkas är konsumentens möjlighet att få tillbaka hela beloppet, men utgångspunkten är att förordningen gäller. Men ingenting är säkert innan man har pengarna på kontot.

För SAS, som redan är i en tuff ekonomisk sits och som enligt vd Anko van der Werff förlorar upp till 130 miljoner kronor per dag, kan kompensationerna bli ytterligare en ekonomisk smäll.

Han uppger dock för TT att utbetalningar och kompensationer kommer att betalas som vanligt.

– Alla kompensationsregler fortsätter att gälla under chapter 11-förfarandet, säger han.

