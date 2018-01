Ola Rollén frias för insiderbrott i Norge

Ola Rollén kan pusta ut. Efter fem veckor i tingsrätten i Oslo frikänns han från misstankarna om olaglig insiderhandel i norska Next Biometrics. Han slipper fängelsestraff och slipper betala över 25 miljoner kronor i böter, som åklagaren hade yrkat.

"Rettens konklusjon er etter dette at det er overveiende sannsynlig at Rollén ikke hadde innsideinformasjon da han på vegne av Greenbridge handlet aksjer i Next. Ola Rollén skal derfor frifinnes" skriver Oslo tingsrätt i domen.

I ett pressmeddelande förklarar åklagaren Marianne Bender att hon ska gå igenom domen för att se om den ska överklagas.

– Det här är naturligtvis en seger och personlig revansch för Ola Rollén, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Men han tillägger:

– Samtidigt kvarstår frågetecken som Ola Rollén och Hexagon måste räta ut. Jag syftar på den sammanblandning som varit i roller mellan bolaget Greenbridge och Hexagon och dess ledningsgrupp.

Greenbridge är ett av bolagen där Ola Rollén placerat sin egen förmögenhet. Det investerar i sin tur i andra företag, som norska Next.

– Ingen vet hur många i Hexagons ledningsgrupp som har ett engagemang i Ola Rollens privata riskkapitalbolag, exemplifierar Joacim Olsson.

Han påminner också om att ett dotterbolag till Hexagon under en period betalade de sociala avgifterna för Greenbridges vd samt att personen hade Hexagon som sin e-postadress, trots att personen inte var anställd av Hexagon.

– Det är problematiskt att blanda ihop sina privata investeringar och sidouppdrag med huvuduppdraget, alltså skapa långsiktigt aktieägarvärde för dem som har investerat i Hexagon.

Joacim Olsson anser att den sammanblandningen måste Ola Rollén och Hexagon renodla så att de som har investerat i Hexagon känner sig trygga.

Aktiespararnas vd hoppas även att Ola Rollén har dragit lärdom av det som hänt.

– En vd för ett av Sveriges största bolag borde precis som politiker och andra offentliga personer se till att hålla sig borta från gråzoner, säger Joacim Olsson.

Har rättsprocessen skadat förtroendet för Ola Rollén så pass att det påverkar om han kan fortsätta som vd?

– Han är frikänd, så förtroendet är enbart en fråga för styrelsen att ta ställning till. Hade han blivit fälld anser jag att det hade varit en skyldighet för styrelsen att försöka hitta en ny vd. Nu blir det i stället framöver den vanliga prövningen om vem som bäst leder ett bolag.

Bakgrunden till rättsfallet är att bolaget Greenbridge, ägt av bland annat Ola Rollén, i oktober 2015 köpte aktier i Next. Enligt åklagaren Marianne Bender kände Rollén till att Next skulle genomföra en nyemission, där Rollén skulle delta, till ett betydligt högre pris per aktie än vad Next då handlades till på börsen.

Åklagaren krävde vid slutpläderingen att Ola Rollén skulle dömas till 1,5 års fängelse och att vinsten från aktieaffärerna, drygt 25 miljoner kronor, skulle betalas till norska staten.

Ola Rollén och hans försvarare, advokaten Christian B Hjort, har istället framhållit att hela åtalet byggde på ett stort missförstånd om händelserna i Next hösten 2015.

– Jag visste inte att det skulle bli en riktad nyemission. Vi hade en annan plan när vi började handla. Men på Nextsidan hade man en febril aktivitet och ville lösa andra problem. Då blev det en ”perfect storm”. Olyckliga omständigheter gjorde att allting sammanföll i tiden, sade Ola Rollén till DN efter att rättegången slutförts.

Vid intervjutillfället ville han inte spekulera i utgången.

– Vi får se vad det blir för dom. Ingen vet vad det blir för dom, sade Ola Rollén.

Han tyckte själv att det gick ”ganska bra” att vara vd i Hexagon samtidigt som rättegången pågick och talade om Hexagon som ett starkt företag där ansvaret är delegerat.

Personer som DN talade med i samband med att rättegången avslutades såg det som mycket sannolikt att domen kommer att överklagas av den part som förlorar målet.

I ett pressmeddelande från Hexagon säger Ola Rollén: