Ola Serneke avgår som vd efter skandalen

Det meddelade börsnoterade Serneke Group på onsdagsmorgonen.

Ola Serneke, som var med och grundade Göteborgsbolaget och äger 52 procent av rösterna, lämnar också dess styrelse. Men banden klipps inte helt med verksamheten. Han stannar som ”ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som VD för Serneke Invest”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Styrelseordföranden Jan C Johansson säger:

– Den genomförda förändringen tillförsäkrar en fortsatt stark utveckling av bolaget och bidrar till att stärka bolagets förtroende hos kunder, ägare och anställda. Beslutet betyder att Ola Serneke lämnar som vd och koncernchef för att fortsätta rikta sitt fokus mot affärsområdet Serneke Invest där han kommer att fortsätta skapa värde genom att driva stadsutveckling och en hållbar samhällsbyggnad.

Michael Berglin, vice vd i Serneke Group, blir tillförordnad vd och koncernchef.

I pressmeddelandet beskrivs också kortfattat bakgrunden: Skandalen som avslöjades i Göteborgs-Posten 29 januari där Ola Serneke senare samma dag medgav att han själv hade författat ett stort antal inlägg på en chat för aktiesparare där han under pseudonym på olika sätt argumenterat varför bolaget hade stora värden och att affärerna gick bättre än vad andra hävdade.

Ett ämne som Ola Sernekes pseudonym ofta kommenterade i chatforumet Placera.se var osäkerheten som andra reste kring bygget av Karlatornet, prestigeprojektet på Linsholmen i Göteborg som ska bli Nordens högsta byggnad, 245 meter högt.

Så ska Karlatornet se ut när det blir färdigt. Foto: Serneke

I somras och under hösten frågade sig många göteborgare om byggnaden någonsin skulle bli färdigställd efter att byggkranarna hade stoppats under våren. Med hänvisning till pandemin hade ett amerikanskt riskkapitalbolag, Oaktree, som Serneke förhandlat med om att gå in som medfinansiär, dragit sig ur.

17 december kunde dock Ola Serneke meddela att projektet ska vara i hamn efter att ha sålt halva Karlatornet till Erik Selins Balder och skrivit avtal med banken Nordea. Balder blev också delägare i Serneke Group.

Efter avslöjandet om inläggen på chatforumet valde styrelsen att tillsätta en utredning ledd av advokat Biörn Riese. Den, skriver bolaget, ”visar att inget brott mot reglementen har skett men att agerandet är uttryck för dåligt omdöme.”

Ola Serneke själv säger i pressmeddelandet:

– Denna lösning tror jag är den riktiga vägen framåt. Jag är medveten om att jag handlat på ett sätt som påverkat mångas syn på mig och vårt bolag negativt. Jag har i det här avseendet inte levt upp till den värdegrund som är så viktig för bolaget, och jag har brustit i att vara en bra förebild. Med denna förändring kommer jag att ha ett mer fokuserat uppdrag där jag kan använda mina styrkor för att fortsätta skapa värde för både samhället, bolaget och aktieägare.

