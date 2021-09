Olagliga produkter säljs på nätet – EU ska avgöra e-handelsjättarnas ansvar

En butik bär ansvaret för att varorna de säljer uppfyller lagar och regler. I nästa led finns distributörer som butiken har avtal med, och i tredje led tillverkare som kan hållas ansvariga i fall produkterna är olagliga eller farliga.

Men riktigt så enkelt är det inte med digitala marknadsplatser som Amazon, Ebay, Wish och Aliexpress. Deras roll är att förmedla kontakter mellan köpare och säljare – som ofta finns i länder utanför EU. De undgår därmed den europeiska konsumentskyddslagstiftningen. I stället blir det köparen som klassas som privatimportör och bär ansvaret i fall denne köpt brandfarlig elektronik eller leksaker som innehåller giftiga ämnen.

– Alla är medvetna om problemet att marknadsplatser för in farliga produkter från tredje land. Vi inom konsumentrörelsen har länge hoppats på att man ska göra något åt saken, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges konsumenter.

Sinan Akdag, digital expert på Sveriges konsumenter. Foto: Linus Meyer

Fakta. Farliga produkter säljs på nätet • I våras köpte Elsäkerhetsverket in och testade elektriska produkter från amazon.se. Av totalt 14 produkter hade 8 så allvarliga brister att de förmodligen fått försäljningsförbud i Sverige. • Ett liknande test gjordes i fjol av Sveriges konsumenter och Länsförsäkringars forskningsfond. De testade 28 olika elprodukter från tre av de stora marknadsplatserna: Wish, Ebay och Aliexpress. Om de hade sålts inom EU skulle 26 av dem fått försäljningsförbud direkt. • Ett nordiskt tillsynsprojekt om kemikalier i e-handeln i fjol visade att 78 procent av varorna som köptes direkt från företag utanför EU hade brister. Motsvarande siffra för produkter och varor som köptes från företag inom EU var 32 procent. Visa mer

Samma förhoppning har branschorganisationen Svensk handel. De menar att svenska handlare som tar ansvar för sina produkter inte kan konkurrera på samma villkor.

– Svenska e-handelsföretag är konkurrenskraftiga, men konkurrensen måste ske på lika villkor. Det är orimligt att mindre aktörer ska missgynnas mot giganter som Amazon och Alibaba, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk handel.

I december förra året lade EU-kommissionen fram lagförslaget Digital Services Act (DSA) som bland annat ska stärka konsumentskyddet på nätet. Men kritiker menar att förslaget kan bli tandlöst, då det innehåller en formulering om att plattformar som möjliggör distanshandel exkluderas från ansvar så länge de informerar om att varorna säljs av tredje part.

– Så länge marknadsplatserna är tydliga med att det inte är de själva som säljer produkten, utan tillverkaren i Kina, så är de säkra. Då har vi kvar i stort sett samma problematik som tidigare, säger Sinan Akdag.

Under hösten kommer frågan att debatteras i både EU-parlamentet och Ministerrådet. Från Sverige spelar EU-parlamentarikern Arba Kokalari (M) en nyckelroll i egenskap av chefsförhandlare för den konservativa partigruppen EPP.

– Olagliga och farliga produkter som kommer in till EU via e-handel är ett stort problem. Vi anser att man behöver ställa hårdare krav på marknadsplatserna att ta in mer information om säljarna, och säkerställa att produkterna de säljer lever upp till europeiska säkerhetskrav, säger hon.

Arba Kokalari, moderat EU-parlamentariker och ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Foto: Andreas Alfredsson

En som vill gå längre i kraven på e-handelsjättarna är den danska EU-parlamentarikern Christel Schaldemose, chefsförhandlare för den socialdemokratiska partigruppen S&D. Hon vill att marknadsplatser ska kunna hållas ansvariga om säljaren inte finns representerad inom EU. Arba Kokalari är inte beredd att gå lika långt.

– Problemet med den socialdemokratiska gruppens förslag är att det skulle slå undan benen för mindre marknadsplatser som Blocket och Cdon. De skulle inte klara byråkratin som krävs för att vara juridiskt ansvariga för varje produkt de säljer. Tryggheten för konsumenterna måste öka, samtidigt som vi kan behålla en konkurrenskraftig och levande e-handel, säger hon.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) för regeringens talan i Konkurrenskraftsrådet. Han håller med om att de regler som finns på plats i dag inte är tillräckliga.

– Det har fungerat alldeles för dåligt. Vi ser hur vi har fått in produkter som inte klarar våra säkerhetsvillkor och utsätter människor för livsfara. Det är produkter som när du köper dem ser ut att vara lika bra som andra, fast till ett lägre pris. I själva verket kan de vara livsfarliga, säger han.

Anders Ygeman menar att e-handelsjättarna bör ha ett medansvar för de varor som säljs på deras marknadsplatser. Det handlar bland annat om att säkerställa kontaktuppgifter till säljarna, stärka kontrollen över att de inte säljer olagliga produkter, och stänga av de som inte sköter sig. Däremot är han inte inne på samma spår som Christel Schaldemose.

– Jag har inte tagit ställning till hennes förslag. Det viktigaste för mig är att produkter som inte lever upp till EU:s lagstiftning inte säljs och att de som inte följer reglerna kan ställas till svars. Modellen jag skissar på är smidigare och effektivare än den vägen. Men jag stänger inga dörrar. Vi kommer att förhandla med de andra länderna och lyssna på deras förslag.

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, vill att de globala e-handelsjättarna tar ett större ansvar. Foto: Thomas Karlsson

Fakta. Frågan om marknadsplatsernas ansvar i EU ● Den 15 december förra året lade EU-kommissionen fram Digital Services Act till Europaparlamentet. ● I somras lämnade partigrupperna sina ändringsförslag. ● Den 27 september ska ändringsförslagen debatteras i parlamentet. ● Under hösten kommer kompromissförslag arbetas fram i parlamentet. Parallellt kommer frågan att diskuteras i ministerrådet. ● Omröstning för antagande av rapporten är planerad till 8 november. ● Omröstning vid plenarsessionen i december. ● Den färdiga lagstiftningen kommer enligt planen att implementeras någon gång under 2022. Visa mer

Läs mer:

Köp av importerade produkter kan bli en obehaglig överraskning

Philip hoppade av utbildningen för att sälja prylar från Kina på nätet