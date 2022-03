Oligarkernas ”Londongrad” håller på att förändras efter invasionen

”Vi kommer att slå ner på ryska pengar i Storbritannien” meddelade premiärminister Boris Johnson i veckan.

Den internationella antikorruptionsorganisationen Transparency International har identifierat över 2 000 brittiskregistrerade företag som har använts i rysk pengatvätt och korruption. Organisationen har även tagit fram en lista på Londonfastigheter som ägs av ryska korruptionsanklagade medborgare med kopplingar till Putinregimen. Värdet av dessa fastigheter uppskattas vara 1.5 miljarder pund.

Det finns ett namn för allt detta: ”Londongrad”.

Eller ”Moskva vid Themsen”.

I decennier har ryska oligarker köpt hus i Belgravia och Mayfair, fotbollslag i Chelsea och Islington samt handväskor på Selfridges och Harrods. Även inom kulturvärlden har de rika ryssarnas närvaro varit viktig.

Men i spåren av den ryska invasionen i Ukraina håller ”Londongrad” på och förändras.

I veckan fick Petr Aven avgå från sitt förtroendeuppdrag på The Royal Academy. Konstinstitutionen lämnade tillbaka de pengar som oligarken hade donerat till den pågående Francis Bacon-utställningen vid Picadilly.

En bit längre västerut började samtidigt en annan oligark, Roman Abramovitj, sälja fotbollsklubben Chelsea FC. Och i Westminister tryckte det brittiska parlamentet igenom en lagstiftning som innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att anonymt äga fastigheter i London på samma sätt.

Roman Abramovitj. Foto: Martin Meissner/AP

Anklagelsen mot den brittiska huvudstaden har i åratal varit att det är här som en stor del av de ”smutsiga” ryska pengarna tvättas, bland annat genom fastighetsaffärer.

När den nu fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj intervjuades av The Financial Times 2018 sa han: ”I Storbritannien har du alla dessa giriga jurister som har levt på ryska pengar i decennier, de brittiska parlamentarikerna kan inte göra något eftersom hela den brittiska ekonomin är konstruerad på att älska ’smutsiga pengar’.”

Det är onekligen en hård anklagelse. Frågan är om den stämmer.

– ”Smutsiga pengar” är ett begrepp som ni använder i media, säger professor Ronen Palan. Han är professor i ekonomi vid City University London och en av världens ledande experter på finansiella skuggvärldar.

– Men vad innebär ”smutsiga pengar” juridiskt? Det är svårt att definiera.

Vad som har hänt med de ryska pengarna är inte unikt för Ryssland säger han.

– Är du rik i Ryssland måste du skydda din förmögenhet från Kreml. Vad du då gör är att du flyttar den utomlands. 50 procent av allt ryskt kapital lämnar landet varje år.

– De ryska oligarkerna tjänade sina pengar på att utnyttja ett ryskt politiskt system med stora demokratiska brister, sedan försökte de skydda sina förmögenheter från exakt samma system. Detta händer i de flesta väldigt ojämlika ekonomier utan tillförlitlig rättsstat, konstaterar Ronen Palan.

– Problemet blir att du måste ta ut kapital genom det finansiella systemet och att komma in i det finansiella systemet kan vara svårt. Särskilt om du dyker upp med hundratals miljoner i kontanter. Banken kommer att ställa frågor… Men det finns ställen som kommer att ställa färre frågor, särskilt om du dyker upp med 200 miljoner i kontanter, snarare än 2 miljoner dollar…

De flesta misstänker att oligarkerna har gjort olagliga saker, menar Ronen Palan. Men det går oftast inte att bevisa. Så länge rysk lag tillät dem att göra vad de gjorde och Ryssland även tillät dem att flytta pengarna utomlands, vad ska man då kalla pengarna för?

– När man pratar om ”smutsiga pengar” förväxlar man i någon mån ett normativt argument om att ”detta är dåligt” med ett juridiskt argument.

Nicholas Shaxson som har skrivit den uppmärksammade boken ”Treasure Islands: Tax havens and the men who stole the world” är av annan åsikt.

– Att man inte exakt kan avgränsa smutsiga pengar från rena pengar betyder ju inte att smutsiga pengar inte existerar!

– ”Smutsiga pengar” gör världen farligare. Att allt detta kapital har kunnat försvinna utomlands är en bidragande faktor till att Putins Ryssland har blivit en kärnvapenbeväpnad gangsterstat. Det har dessutom underminerat den ryska ekonomin och lett till stort lidande för den ryska befolkningen. Något måste göras.

Nicholas Shaxson tror emellertid att detta kommer att bli svårt. Som han ser det har Storbritannien byggt en ekonomisk modell runt precis den attityd som gör att ”smutsiga pengar” söker sig till London.

– Det går tillbaka till när Storbritannien förlorade sitt imperium efter andra världskriget och finanssektorn behövde hitta en ny roll. Lite av en slump uppfann man en mekanism som gjorde att man kunde skicka pengar utomlands om transaktionen var i en annan valuta än pund och om bägge parter var baserade någon annanstans än i Storbritannien.

– Från den här principen växte en hel finansiell skuggvärld fram.

Nicholas Shaxson menar att Storbritannien sedan dess har sett det som grundläggande att fortsätta attrahera utländskt kapital. Den här attityden gör att man inte vågar reglera, eller ställa tillräckligt många frågor.

Resultatet blir ”Londongrad”.

– Därför vågar jag inte heller hoppas att särskilt mycket kommer att förändras, säger han.

– Regeringen vill gå någon sorts balansgång mellan att å ena sidan införa sanktioner, å andra sidan inte skrämma iväg pengar. Det kommer inte att räcka.

Å andra sidan har något onekligen hänt med den brittiska inställningen till Putins Ryssland.

Det började innan den ryska invasionen av Ukraina.

2017 var jag och dansade på en rysk debutantbal nere vid Hyde Park för Dagens Nyheters räkning. (Ja, ibland måste man äta kaviar på arbetstid.) Året efter ställdes balen in. Det hade att göra med den ryska giftattacken i Salisbury i England.

Salisbury innebar ett skifte för hur Storbritannien såg på den ryska regimen. Exempelvis avskaffade den brittiska regeringen tidigare i år möjligheten för en rik individ att för 2 miljoner pund skaffa sig ett brittiskt visum. Det var dåliga nyheter för ”Londongrad”.

Avspärrning i samband med giftattacken i Salisbury 2013. Foto: Matt Dunham/AP

Sedan kom den ryska invasionen i Ukraina.

Den senaste veckan är det långt ifrån bara den brittiske oppositionsledaren Keir Starmer som har uppmanat Boris Johnson att ta i hårdare mot Londons oligarker. Från det konservativa partiet har inte minst personer med militär bakgrund, som den tidigare brexitministern David Davis (före detta SAS-soldat) och ordföranden i parlamentets försvarskommitte Tobias Ellwood, uppmanat till radikala åtgärder.

”Vi måste sätta hänglås på de här personernas hus i London! Vi behöver någon form av massiv signal som visar omvärlden att vi tar det här på allvar”, sa Tobias Ellwood.

Vem som kommer att vinna en eventuell strid i det brittiska konservativa partiet mellan de som vill värna finanssektorn och de som tänker säkerhetspolitiskt är ännu oklart.

Falangstriden mellan ”ekonomer” och ”soldater” finns i många konservativa partier.

Men i tider av krig brukar de senare onekligen vinna.

”Londonsgrads” framtid är därför trots allt ganska osäker.