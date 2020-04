Oljepriset faller i väntan på avtal

Sent på torsdagskvällen sade Opecländerna att de hade kommit överens med andra oljeländer om att bland annat minska produktionen med tio miljoner fat per dag under maj och juni. Under resterande delen av året ska produktionen minskas med åtta miljoner fat per dag.

Men precis när en överenskommelse såg ut att vara klar ska Mexiko ha satt sig på tvären och motsatt sig en strypning av produktionen, rapporterar Bloomberg. Förhandlingarna kommer därför att återupptas under fredagen.

Tanken med reduceringen är att kompensera för tappet i efterfrågan och den minskade oljekonsumtion som coronapandemin orsakat.

Det uteblivna avtalet fick priset på ett fat WTI-olja att falla under fredagens första timmar med över 9 procent, till 22,76 dollar, medan priset på ett fat brentolja har gått ner drygt 4 procent till 31,5 dollar.

USA:s president Donald Trump uppger att han har fört samtal med både Rysslands president Vladimir Putin och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och att de är överens.

– Vi hade ett stort samtal om oljeproduktionen och Opec för att få vår industri att gå bra och för att oljeindustrin ska gå bättre än vad den gör nu, sade Trump natten mot fredag och fortsatte:

– Opec träffades i dag och jag skulle säga att de är nära en överenskommelse. Vi kommer att få veta snart.