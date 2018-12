Oljepriset het världspolitisk stridsfråga

Oljepriset är en het världspolitisk potatis. Medan den amerikanska presidenten Donald Trump har oroat sig för att det är för högt, kämpar Opec för att hålla det uppe. Samtidigt hoppar Qatar, som har varit med i Opec sedan 1961, av. Landet var det första att gå med i kartellen efter att den grundats 1960 av Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela.

Men nu hävdar emiratet i den persiska viken att det klarar sig utan Opec. Officiellt motiverar Qatar avhoppet med att landet framöver framför allt ska satsa på gas.

Men mycket talar för att det finns fler anledningar än så. Qatar är sedan länge på koalitionskurs med Saudiarabien, det mäktigaste och oljerikaste landet i Opec. Saudiarabien anklagar tillsammans med Egypten, Förenade Arabemiraten och Bahrain Qatar för att finansiera terroristverksamhet och är kritiskt till landets samröre med Iran. Som en följd införde Saudiarabien och dess allierade en handelsblockad gentemot Qatar i somras.

Qatar är ingen stor spelare i Opec. Landet kommer på elfte plats i termer av oljeproduktion av de 14 länder som är med i oljekartellen. Därmed lär avhoppet inte få någon större inverkan på Opecs möjlighet att påverka oljepriset. Det är så Opec har fungerat. Genom att länderna gemensamt beslutat om lägre oljeutbud har man försökt få upp priset när det varit nere på låga nivåer. När priset har ansetts vara för högt, har man ökat utbudet.

Men på senare tid har Ryssland och USA blivit mäktigare spelare på oljemarknaden. Opec har visserligen fortfarande muskler att påverka priset. När organisationen 2016 bestämde sig för att minska oljeutbudet för att höja priset, som då låg under 30 dollar per fat, började det ticka upp. Men oljekartellen är inte lika mäktig som tidigare och avgörande för att aktionen 2016 fick effekt var att man även fick med sig Ryssland.

När Opec möts i veckan är det med bakgrund av ett kraftigt oljeprisfall i november, då priset föll med över 20 procent. Det var det största fallet under en månad på över tio år. Något som även märktes för svenska bilister, under november sänktes bensinpriset per liter med drygt en krona jämfört med i oktober.

Bakom nedgången ligger bland annat ett överutbud av olja, framför allt har det ökat från USA. Dessutom finns en förväntan om lägre efterfrågan i takt med att utsikterna för världsekonomin ser sämre ut.

Under måndagen steg dock oljepriset med över 4 procent efter att Kina och USA under G20-mötet åtminstone tillfälligt lagt ner stridsyxan i handelskriget. Dessutom meddelade den ryske presidenten Vladimir Putin att han kommit överens med Saudiarabien om att hålla tillbaka oljeutbudet.

På andra sidan spelplanen har Opec den amerikanske presidenten Donald Trump som har kritiserat oljekartellen för att hålla uppe priset på olja. Trump har uppmanat Saudiarabien, i praktiken Opecs ledare, att inte sänka utbudet. Det har funnits spekulationer om att landet lyssnar på Trump i utbyte för att slippa kritik från USA angående mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

I det bilburna USA ses ett lågt oljepris som en viktig motor i ekonomin. När priset på bränsle är lågt får konsumenterna mer pengar över till annat. Det ligger i Trumps intresse att ha bra snurr på ekonomin. USA har också ökat i styrka på oljemarknaden sedan landet började med utvinning av skifferolja. Landet har nu gått om Ryssland och Saudiarabien som världens största producent av råolja.

