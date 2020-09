Om sex år kanske prins Daniel kan ta el-flyget hem till Ockelbo

Men inte bara prins Daniel var på plats, utan även infrastrukturministern Tomas Eneroth (S), ledningen för branschorganset Transportföretagen, landshövding Anders Danielsson och stora delar av den svenska flygsektorn.

I centrum för presentationen stod Anders Forslund, 37-åringen som växte upp alldeles utanför den gamla flygflottiljen här på Säve.

– När jag spelade fotboll brukade Viggenplanen dra förbi. Så det var nästan ment to be när möjligheten att flytta in här dök upp, säger han till DN efter att alla gäster givit sig av hemåt.

Anders Forslund, en av grundarna, berättar om de tekniska detaljerna om ES-19-planet för, fr v, landshövding Anders Danielsson, prins Daniel och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Hangaren tillhör numera det enorma Säveområdets nya ägare, fastighetsbolaget Castellum, som hoppas att jätteytan ska bli en testhub för all möjlig el-verksamhet.

Heart Aerospace grundades av Anders Forslund och hans partner Klara Andreasson efter att de båda hade dragit till USA. Klara är utbildad vid Stanford, Anders på MIT efter att ha doktorerat på Chalmers.

– Jag är egentligen inte en flygkille, jag tog min master inom rymden. Men just när jag var på MIT kom drönarrevolutionen, berättar han.

– Då tänkte jag att det här med elflyg, det kommer att ske i Silicon Valley och kanske Tyskland. Inte här hos oss. Men sedan insåg vi hur mycket resurser och historia som ändå finns i Sverige. Och så kom Norge med sitt besked om att allt nationellt flyg ska drivas med el senast år 2040. Då kände vi att vi vill ge oss in där.

Så här är kabinen tänkt att se ut inne i ES-19-planet. Prins Daniel och infrastrukturminister Tomas Eneroth i front row. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Företaget Heart Aerospace finansieras med stöd från olika fonder. Två tredjedelar kommer från statliga Vinnovas ELISE-projekt, man har nyligen fått 2,5 miljoner Euro från European Green Deal. Utvecklingen av planet ES-19 stöds även av Nordic Innovation och EU-kommissionen.

Det mål som Anders Forslund upprepade på onsdagen från scenen var att elplanet, som än så länge bara finns i en nedskalad modell, ska kunna lyfta år 2026.

– Jag förstår om många tidigare tänkt att ”okej, vi får väl se...”. Men nu när vi visat att vi har en solid plan hoppas jag att man tror på oss, säger han.

Under presentationen kunde han bland annat visa upp planets elektriska drivlina och de inbjudna fick också se en modell av hur det ska se ut inne i kabinen med de 19 sätena.

Att de är just 19 och inte 20, i denna första modell, har en enkel förklaring:

– Går vi över 20 krävs en helt annan typ av tillstånd som skulle ta minst fem år till att arbeta fram.

Här sitter Anders Forslund under en databild av hans tänkta skapelse, Sveriges första elflygplan. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

För denna typ av små plan där den maximala flygsträckan skulle bli kring 40 mil tänker man sig en helt ny typ av flyglinjer mellan orter som i dag saknar flyg.

– De första rutterna kanske kan bli Pajala-Luleå, Östersund-Örnsköldsvik, Umeå-Luleå och Stockholm-Visby, säger han.

Men han medger att åtskilligt återstår innan man är i luften.

– Det svåra blir förstås fortsatt finansiering även om intresset är stort. Och vi har ett fantastiskt team här redan, men vi behöver bli många fler med rätt kompetenser. Just nu har vi folk i Australien och USA som jobbar för oss som jag inte ens har kunnat träffa.