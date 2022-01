Oppositionen ger ris och ros åt regeringens elstöd

Det finns två tydliga vinnare på de höga elpriserna. Dels elproducenter som Vattenfall – dels staten. Kalla vinterdagar ökar förbrukningen och därmed energiskatten, som drog in 26 miljarder under 2021. Från den 1 januari i år är energiskatten 36 öre per kilowattimme.

Staten får också också in moms på elen, den är 25 procent och läggs på elpriset. Hittills har Skatteverket fått in närmare 16 miljarder i ”elmoms” för 2021, men inbetalningarna fortsätter in i februari. Siffran för 2020 var drygt 14 miljarder.

Moderaterna föreslog redan före årsskiftet att ett förväntat överskott på sju momsmiljarder under vintern borde gå tillbaka till konsumenterna. Partiet ville därför slopa energiskatten under januari och februari. Nu föreslår regeringen ett stöd på max 6 000 kronor för tre vintermånader – totalt handlar det om sex miljarder kronor för 1,8 miljoner hushåll.

– Tekniken för stödet är inte viktigt, det är bra att regeringen gör något, vi har ju pressat på. Men vi är kritiska till att stödet inte gäller alla hushåll och inte heller ett stort antal tjänsteföretag, som drabbas hårt av priserna, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesman för Moderaterna.

Men ska ni rösta för förslaget?

– Vi har ju inte sett ett riktigt förslag än, bara hört om det. Vi drog ju frågan till finansutskottet tidigare i veckan, vi kommer att fortsätta diskussionerna där,säger Svantesson.

Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesman för Centerpartiet:

– Om både regeringen och moderaterna vill ha detta kortsiktiga dyra och kortsiktiga stöd måste vi ändå titta på det noggrant och konstruktivt, men vi vill egentligen ha en långsiktig lösning. Konsumentpriserna är väldiga hög i Sverige.

Han fortsätter:

– Det finns mycket att vinna för hushållen med att satsa på energieffektivsering. Vi vill bredda användningen av det så kallade gröna rot-avdraget till att täcka sådana åtgärder. Vi vill också se över de höga skatterna och avgifterna säger Martin Ådahl.

