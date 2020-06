Öresundsbron firar 20 år – med stängd gräns

Stämningen är förväntansfull när tretusen gäster samlas på Lernacken utanför Malmö lördagen den 1 juli 2000. Efter årtionden av debatt och politiska diskussioner ska Öresundsbron invigas.

Den 15,9 kilometer långa bron är en av de största byggnadskonstruktionerna i Europa och binder för första gången samman Sverige med Danmark och kontinenten. Bygget har kostat över trettio miljarder kronor och ska utöver pengar från EU och statliga lån och bidrag finansieras av broavgifter.

– Vår bro kan få nästan lika stor betydelse för vår del av världen som murens fall fick för kontakterna mellan öst och väst, säger Danmarks statsminister Poul Nyrup Rasmussen i ett inledande tal vid brofästet.

Under invigningen av Öresundsbron bjöds allmänheten in att fira på bron. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Drottning Margrethe II av Danmark talar om bron som en ”bärare av drömmar” och Kung Carl XVI Gustaf målar i sin tur upp bilden av en helt ny region – ett ekonomiskt och kulturellt ”kraftcentrum”.

Tjugo år senare konstaterar Johan Wessman, vd för det oberoende kunskapscentret Öresundsinstitutet, att visionerna inför öppnandet var kraftigt upphaussade.

– Det fördes en diskussion om det gränslösa Europa, regionernas Europa där vi inte längre skulle vara danskar och svenskar – vi skulle vara öresundare och ett nytt gemensamt land, viktigare än nationalstaterna, skulle öppnas. Men så blev det ju inte, säger han.

Danmarks drottning Margrethe och prins Henrik hälsar på broarbetare tillsammans med Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia under invigningen för tjugo år sedan. Foto: Ola Torkelsson / TT

Sommaren 2020 är det tydligare än någonsin att drömmarna om en gränslös region inte slog in. I kampen mot coronavirusets spridning stängde den danska regeringen landets gränser den 14 mars och under våren har endast svenskar med giltigt skäl, till exempel arbete, släppts in i landet. Samtidigt har danskarna kunnat resa fritt fram och tillbaka till Sverige.

Debatten om ländernas olika strategier under pandemin har varit intensiva. När smittspridningen tog fart gjorde Danmark en större nedstängning av samhället. Sverige har hittills haft betydligt fler sjuka och döda i covid-19, vilket grannlandet har använt som argument för fortsatt stängda gränser.

Mars 2020. Gränskontrollen på den danska sidan av Öresundsbron. Foto: Anders Hansson

Politiker på den svenska sidan Öresund har å sin sida lyft att de skånska dödstalen är lägre än på Själland och i Region Hovedstaden i Danmark.

– Att då som skäl för fortsatt stängda gränser säga att det beror på smittspridningen i Sverige, det är inte logiskt, sade Lunds kommunalråd Philip Sandberg (L) i en intervju med DN i maj.

Under krisen har biltrafiken över Öresundsbron minskat med omkring 60 procent, tågtrafiken mellan 80 och 90.

Trafiken på Öresundsbron har minskat drastiskt de senaste månaderna. Foto: Anders Hansson

– Ett tag var det nästan helt stopp i trafiken. Nu börjar den successivt komma igång igen, arbetspendlarna köar till Danmark på morgnarna. Och danskarna själva har ju verkligen utnyttjat möjligheten att Sverige välkomnat dem under den här tiden, säger Öresundsbrons vd Caroline Ullman-Hammer.

I helgen öppnade gränsen åter för boende i Skåne, Halland eller Blekinge – förutsatt att de kan uppvisa ett negativt covid-19-test som inte är äldre än 72 timmar samt ett intyg om att de är folkbokförda i någon av regionerna.

– Det har blivit så tydligt att det är nationalstaten som bestämmer spelreglerna i en gränsregion, och det tror jag är den största besvikelsen när det gäller Öresundsbron. Att regionens självstyrandekraft är mycket mindre än man trodde den skulle bli. Gränsstängningar, gränshinderslösningar, beslut om ny infrastruktur - alla de viktigaste delarna är väldigt tydligt nationellt beslutade, säger Johan Wessman på Öresundsinstitutet.

Johan Wessman, vd och chefredaktör Öresundsinstitutet. Foto: Anders Hansson

I en intervju med DN i mitten av juni uttryckte utrikesminister Ann Lindhe (S) oro för att de stängda gränserna i Norden under coronapandemin riskerar att skapa svårläkta sår.

– Jag är orolig för att det har skapats sår där människor egentligen inte uppfattat att de bor i olika länder, utan de bor i Öresundsregionen eller Haparanda-Torneå eller Värmland-Norge. De har varit jättestolta över det samarbetet. Och så plötsligt från en dag till en annan så klipps det.

För människorna som lever i Öresundsregionen är gränsproblematiken dock inget nytt. Under flyktingkrisen 2015-2016 införde Sverige både gräns- och id-kontroller vid landsgränsen, vilket ledde till stora förseningar framför allt för tågresenärerna. Hösten 2019 följde Danmark efter med stickprovskontroller på den danska sidan efter en lång rad grova brott i södra Sverige och Danmark med kopplingar till svenska gängkriminella.

Bild 1 av 3 Pendlare på väg till Köpenhamn har tagits av tåget på Kastrup och väntar på att släppas på igen. Dansk militär har kallats in för att bistå polisen. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Första dagen med passkontroller på Hyllie station i Malmö den 23 november 2015. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Trängsel på perrongen då polisen gör passkontroller under flyktingkrisen 2015. Foto: Anders Hansson Bildspel

– Folk börjar bli väldigt trötta på allt detta. Tidigare var bron bara en transportsträcka, man hoppade på tåget och åkte till jobbet. Nu måste man hela tiden förhålla sig till hur det kan bli. Det är väldigt jobbigt när det hela tiden dyker upp nya hinder, säger Ture Ertman, representant för pendlarklubben Kystbanen.

Han är dansk men flyttade till Sverige när hans filippinska hustru inte fick uppehållstillstånd i Danmark. Nu har han pendlat mellan hemmet i Malmö och jobbet i Köpenhamn i drygt åtta år.

– Jag tycker att Öresundsbron är underbar, den har skapat helt fantastiska möjligheter – men den politiska viljan att samarbeta över gränserna saknas.

Ture Ertman från pendlarklubben Kystbanen pendlar till jobbet i Köpenhamn. Foto: Anders Hansson

Skånes landshövding Anneli Hulthén har under coronapandemin varit engagerad i arbetet med att försöka lösa problem som har uppstått för de som bor på ena sidan bron men jobbar på den andra.

– Krisen har visat att det finns gamla surdegar att ta tag i när det gäller Öresundsintegrationen. Vi måste komma tillrätta med skattereglerna och att avtal fungerar även vid kris. Man bör ha en gemensam plan för vad vi gör när något sådant här händer. Nu har vi till och med haft problem med svenska ambulanser som inte kommer över gränsen. Så kan vi inte ha de det, säger hon.

Skånes landshövding Anneli Hulthén tillsammans med Kung Carl XVI Gustaf under ett besök hos tullen vid Lernacken på den svenska sidan av Öresundsbron i september 2019. Foto: Johan Nilsson/TT

Redan i februari, strax före coronakrisen, bildades Facebookgruppen ”Øresundspendler – I klemme mellem 2 lande” för att diskutera gränshinderpoblem som skillnader i skattesystemet, osäkerhet kring pensionen eller att danskar bosatta i Sverige inte har rösträtt.

Inom Nordiska rådet finns det sedan 2014 ett gränshinderråd som ska minimera just sådana problem. Drygt trettio nya gränshinder har uppstått sedan coronakrisen bröt ut, varav Gränshinderrådet har hjälpt till att lösa cirka hälften.

– Därutöver arbetar vi bland annat med att danska fritidshusägare i Sverige ska kunna få svenskt samordningsnummer. En del av de här hindren kan lösas snabbt. Men krisen som har uppstått i vår är speciell. Här måste man ha respekt för olika länders val av strategi - och samtidigt försöka lösa situationen för alla dem som ska förhålla sig till två länders olika vägval, säger Claes Håkansson, seniorrådgivare i rådet och själv gränspendlare under många år.

Även om de senaste årens samarbete har kantats av problem finns det en vardag i Öresundsregionen där folk lever med jobb och familj på olika sidor. Från början hade ingen räknat med att arbetspendlingen skulle bli så stor – enligt den senaste statistiken är det idag drygt 18.500 personer – det talades mer om region- och distanstrafik över bron.

Id-kontroller på Kastrups flygplats i Januari 2016. Foto: Anders Hansson

Kastrup har blivit södra Sveriges flygplats även om den ligger i Danmark och genom åren har flera internationella företag valt att placera sina huvudkontor i regionen. Det gemensamma Öresundsuniversitetet blev aldrig av - men ESS, den europeiska forskningsanläggningen med datacenter i Köpenhamn och anläggning i Lund hade sannolikt aldrig placerats i området utan Öresundsbron.

– Det har funnits motgångar som man absolut inte får blunda för. Men bortom alla diskussioner finns en vardagssituation där människor och företag jobbar på tvärs över gränsen oavsett hur det politiska samarbetet har fungerat, säger Johan Wessman och tillägger:

– En av mina slutsatser när det blir så mycket negativ uppmärksamhet om att gränsen är stängd är att allt det här inte hade varit ett problem om inte bron hade haft någon betydelse - då hade ingen brytt sig.

Alexandra Gutheim, Paula Gutheim, Ronnie Ekdahl, Ida Clair och Tilde Magnusson blåser upp 2.500 ballonger som ska dekorera en betalstation på Öresundsbron på onsdagen. Foto: Anders Hansson

På onsdag fyller Öresundsbron tjugo år. Mycket av firandet är inställt på grund av coronapandemin, men betalstationer och pyloner ska pyntas och det planeras för en digital sändning från bron.

Att gränserna fortfarande är stängda för merparten av svenskarna lägger sordin på firandet, tycker Skånes landshövding Anneli Hulthén.

– Rent logiskt förstår jag danskarna, vi har delvis haft samma uppfattning själva, att man inte ska resa mellan regionerna under pandemin. Men känslomässigt skaver det onekligen att fira jubileum med stängda gränser, säger hon.

Foto: Anders Hansson

Öresundsbron Den 1 juli är det 20 år sedan Öresundsbron mellan Sverige och Danmark invigdes. Brobygget föregicks av politiska kontroverser, bland annat avgick dåvarande Centerledaren Olof Johansson från sin post som miljöminister 1994 i protest. Under 2019 körde drygt 7,4 miljoner fordon över bron (2001 var motsvarande siffra 2,9 miljoner fordon). 11 miljoner enkelresor gjordes med tåg. Öresundspendlingen nådde sin topp 2008 då runt 26.000 personer med någon form av inkomst i ett annat land pendlade över bron. Sedan kom finanskrisen och efter det har pendlingen minskat. I dagsläget pendlar drygt 18.585 personer över Öresund enligt den senast tillgängliga statistiken från 2015. Drygt 90 procent av dessa pendlar från Skåne till Östdanmark (Region Själland och Region Huvudstaden). Källor: Danmarks Statistik, SCB, Ørestat, Köpenhamns kommun och TV2Lorry, Öresundsinstitutet. Visa mer

Nya förbindelser I januari 2021 börjar Danmark bygga Fehmarn-Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Bygget beräknas vara klart 2029 och kommer att korta restiden med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg till 2, 5 timmar. Tunneln förväntas öka kapaciteten både för godstransporter och passagerartrafik på väg och järnväg. Det finns även planer på en andra fast förbindelse över Öresund: HH-tunneln för passagerartåg och bilar mellan Helsingborg och Helsingör. En statlig dansk-svensk utredning ska bli klar i slutet av 2020. Europaspåret, ett förslag om en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn som Landskrona har tagit fram på egen hand. Förslaget saknar dock politisk förankring. Øresundsmetron – en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn som knyts samman med Köpenhamns metronät. Skulle minska restiden över Öresund till cirka 20 minuter och öka turtätheten till upp till var 90:e sekund med förarlösa tunnelbanetåg. Fjärde utredningsomgången väntas bli klar i höst. Visa mer