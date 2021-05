Oscar Engelbert: Jag är inte misstänkt för insiderbrott

Bolaget skickade under gårdagskvällen ut ett pressmeddelande kring misstankarna om insiderbrott. Det är nu för första gången som Oscar Engelbert uttalar sig i frågan, dock är han fåordig.

Det enda jag kan säga är att jag inte är misstänkt för någonting och att vi samarbetar med Ekobrottsmyndigheten, säger han. För övrigt har inga kommentar just nu utan du får hålla dig till det pressmeddelande som vi tidigare har skickat, säger han.

Det var under gårdagen som Dagens industri rapporterade att Ekobrottsmyndigheten redan förra veckan genomfört en razzia mot företagets kontor i centrala Stockholm. Brottsmisstankarna gäller insiderbrott men varken Ekobrottsmyndigheten eller Oscar Engelbert vill nu uttala sig om hur många personer eller vilka transaktioner det hela rör sig om.

Så sent som för ett par veckor sedan skedde dock en kraftig kursrusning i aktien, upp 23 procent under en dag. Detta i samband med att fastighetsmagnaten Sven-Olof Johansson köpt in sig i bolaget. Strax innan hade styrelseordförande Peter Norman köpt på sig en stor post. ”Jag visste ingenting om detta”, uppgav Norman då för Dagens industri.

Det är nu inte första gången som Oscar Properties förekommit i sammanhang om misstankar om insiderbrott. I september 2017 greps den dåvarande ordförande Jakob Grinbaum misstänkt för grovt insiderbrott. Utredningen lades ned men Grinbaum valde under utredningen att lämna sina uppdrag i statliga myndigheten Fjärde AP-fonden och de statliga bolagen SBAB och Jernhusen.

Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton är kritisk till hur bolaget nu hanterat det hela efter att pressmeddelat först efter börsens stängning och att uppgifterna kommit fram genom medier.

– Razzian genomfördes förra veckan och då tycker jag att man borde varit snabbare att kommunicera och helst förra veckan. Detta är definitivt sent och det ska inte krävas grävande journalistik för att få fram väsentlig information, det ser man ju också vilken påverkan det hela fick i form av kursraset igår, säger han till TT.

Linton påpekar också att bilden av Oscar Properties naggas ytterligare då bolaget varit involverat i flera händelser tidigare och han vill nu se uppstyrning hos företagsledningen.

Vi vet inte om brott begåtts, understryker han, men tillägger:

— Det här visar ytterligare hur rörigt det är i Oscar Properties. Förra året hade vi strulet med projektet ”Gasklockan”. Det var årsredovisningar som sköts upp gång på gång och revisorn har tidigare fått en varning. Nu kommer ytterligare en sak som visar att det råder stor osäkerhet hur bolaget faktiskt har skötts.

Aktien har de senaste åren rasat på Stockholmsbörsen och gårdagens besked gav ytterligare ett ras även om den nu återhämtat sig något under dagens handel. Bland småsparare har den dock varit attraktiv och Sverre Linton uppger att många av Aktiespararnas medlemmar har vid upprepade tillfällen återkommit med frågor kring bolaget.

Det är något vi ofta får frågor kring. Det har handlat om hanteringen av preferensaktier, omstöpningen av bolaget och strulet med ledningen. Det skulle inte förvåna om det kommer fler frågor nu.