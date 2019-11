Oscar Properties i kris: ”Affärsmodellen är i stort sett död”

Raset var som mest över 40 procent, men aktien hade vid lunchtid återhämtat sig något och låg runt minus 13 procent.

– Det ser dystert ut för Oscar Properties och mindre aktörer i allmänhet, säger Philip Hallberg, fastighetsanalytiker på Danske Bank.

Det har nu gått drygt två år sedan uppgången på bostadsmarknaden avstannade. Under kort tid blev det plötsligt svårt att sälja lägenheter, budgivningarna infann sig inte som tidigare och mäklarna fick jobba stenhårt för att få till en affär. I synnerhet i Stockholm var krisen särskilt påtaglig.

Mitt i krisen hade bostadsbyggandet fått fart i en takt som inte skådats sedan miljonprogrammet. Marknaden fylldes av nya aktörer som sålde bostäder på ritning. Hittills hade det fungerat bra – marknaden hade delvis drivits av spekulanter, alltså personer som skötte delbetalningarna och sedan sålde dyrt lagom till inflyttningsdatumet.

Oscar Properties grundades år 2004 av entreprenören Oscar Engelbert. Stockholmaren saknade både universitetsutbildning och fastighetsbakgrund men hade drivit bolag från ung ålder, enligt en intervju i Fastighetsvärlden. Med inspiration från ett besök i New York kom han på att han kunde köpa upp hus med tomma kommersiella lokaler och göra om dem till lyxiga bostäder med hög designgrad. Konceptet blev populärt. Lägenheterna från bostadsutvecklaren har stått för några av Stockholms – och landets – högsta kvadratmeterpriser.

Men när marknaden vände kom problemen. Osäkerheten fick köparna att dra sig från att intressera sig för lägenheter som skulle köpas på ritning, med inflytt flera år framåt i tiden. Det slog hårt mot de bostadsutvecklare som sålde nyproduktioner.

– Mindre aktörer som inte har någon vidare balansräkning att stå på är beroende av att bankerna lånar ut pengar för att de ska kunna starta projekten. För att bankerna ska vara villiga att göra det krävs en viss försäljningsgrad, på kanske 70-80 procent i projekten. Får de inga som tecknar upp sig för lägenheter får de ingen finansiering och då kan de inte starta, säger Philip Hallberg.

Under hela 2018 hade Oscar Properties stora ekonomiska problem och nyligen gick företaget ut med att man gör en företrädesemission. På onsdagen kommunicerades villkoren för hur man ska ta in det nya kapitalet.

”Oscar Properties balansräkning byggdes upp under en period när bolaget hade cirka 1.000 lägenheter i pågående produktion. Bolagets förutsättningar har dock ändrats drastiskt sedan dess. Givet utmaningarna med att sälja nyproducerade lägenheter på ritning och kreditgivarnas mer restriktiva syn på fastighetsmarknaden behöver Oscar Properties vidta finansiella och operationella åtgärder för att anpassa balansräkningen och verksamheten därefter ”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Vidare kommunicerades att flera finanspersoner går in med kapital, däribland fastighetsmiljardären Erik Paulsson via sitt bolag Backahill och finansmannen Mats Gabrielsson. Det framgick även att Oscar Engelbert inte kommer att ta ut lön under hela 2020. På torsdagsmorgonen när börsen öppnade rasade aktien med 40 procent.

– Affärsmodellen har i stort sett dött. Det är väldigt svårt att sälja på ritning i dagsläget. Få vill köpa en lägenhet med inflyttning om tre år. Ingen är villig att ta den risken just nu, säger Philip Hallberg.

Vinnare blir i stället stora aktörer som Skanska, Bonava och JM, enligt Philip Hallberg.

– Nyproduktion blir mer attraktivt när det är tre till sex månader kvar till inflytt. Det innebär att du kanske får ta en stor del av utvecklingskostnaderna på egen balansräkning. Stora aktörer som vinner mycket på detta eftersom de har möjlighet att ta kostnaderna. De får finansiering av bankerna, säger han.

Är Oscar Properties på väg mot konkurs?

– Det vill jag inte uttala mig om. Men det är svårt att se att de ska kunna fylla samma plats som de har gjort historiskt. Troligtvis blir det även fortsättningsvis svårt att få folk att teckna upp sig på lägenheter. Jag ser inte att de kan komma tillbaka till sin forna glans, säger Philip Hallberg.

DN söker Oscar Properties för en kommentar.