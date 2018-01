Ovädret tvingar SJ att ställa in tåg

Det blåser redan friskt i Jämtlandsfjällen. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för söndagen i Jämtlandsfjällen, Härjedalsfjällen, Jämtland och Västernorrland. Kraftigt snöfall och vindhastigheter på 20 sekundmeter väntas.

Därför har Trafikverket meddelat att tågbanan mellan Storlien-Östersund-Sundsvall troligen kommer att stängas av under söndagen, vilket innebär att flera av SJ:s avgångar blir inställda. På lördagen ställs tåg 76 mellan Göteborg och Duved in.

Men imorgon söndag är det flera tåg som ställs in:

Tåg 77 mellan Duved-Göteborg

Tåg 80 mellan Stockholm-Duved

Tåg 83 mellan Duved-Stockholm

Tåg 84 mellan Stockholm-Duved, men kommer att gå Gävle-Ljusdal

Tåg 85 mellan Duved-Stockholm, men kommer att gå Ljusdal-Gävle

Tåg 595 är inställt mellan Duved-Ånge, men kommer att gå Ljusdal-Stockholm

Tåg 598 mellan Stockholm-Östersund, men kommer att gå Gävle-Ljusdal

– Orsaken är att Trafikverket stängt av banan på grund av vädret. Säkerheten går ju alltid först, säger Anders Edgren, presskommunikatör på SJ:s pressjour.

– Resenärerna får boka om eller få pengarna tillbaka, vi kör ingen ersättningstrafik på grund av ovädret. Alla resenärer kommer att få information om det och det finns information om hur de ska göra på vår hemsida, säger han.

Kommer tågen att gå som vanligt på måndag?

– I dagsläget räknar man med att köra på måndag, säger Anders Edgren.

Även Snälltåget förbereder sig inför stormen.

– I dialog med Trafikverket har vi beslutat att köra vårt tåg från Malmö via Stockholm till Duved under lördagen. Under morgondagen kommer tåget att stå kvar i Duved och vänta in att stormen blåser över. Prognosen är att vi i västa fall står kvar där till söndag midnatt, säger Carl-Adam Holmberg, affärschef på Snälltåget.

Han berättar att tågbolaget kommer gå ut med mer information till resenärerna under morgondagen. Snälltåget från Duved till Malmö via Stockholm ska enligt tidtabellen avgå klockan 15:45.

– Ibland visar sig att väderläget inte blir så illa som man först befarade. I bästa fall kan vi köra efter utsatt tid, men i värsta fall kommer det att gå sent. Vi vill be våra resenärer att vara hålla koll på sin mejl och telefon och lämpligast befinna sig i stationsbyggnaden, på ett café eller någonstans i närheten av tågstationen, säger Carl-Adam Holmberg.