Oväntad följd av hamnkonflikten i Göteborg: Rea på kläder

Konflikten i Göteborgs containerhamn har pågått i två år och beräknas ha kostat svenska företag miljardbelopp. Handelshögskolan undersöker i ett större projekt vilka konsekvenser som striden mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals fått för näringslivet. En delstudie i projektet, som gjorts av eleverna Erica Lindroth och Hà Huong och som kommer att presenteras i slutet av maj, har undersökt konsekvenser för fem lokala företag i modebranschen.

– För dessa företag handlar det om kostnadsökningar på mellan 30 och 70 procent och det är väldigt mycket för en bransch som är starkt beroende av sina logistikkostnader, säger professor Rickard Bergqvist, som sitter med i ledningen för projektet.

De stora kostnadsökningarna kommer sig framför allt av att företagen tvingats frakta gods med lastbil från hamnar i Europa i stället för med båt direkt till Göteborg och att det i sin tur skapat brist på lastbilar hos speditörerna.

Läs också: Striden om Göteborgs hamn

Osäkerheten kring när varorna ska anlända har fördyrat bemanningen vid företagens centrallager. Klädföretag som forskarna talat med tvingades rea ut säsongskläder.

– En tredje faktor som vi ser är att man tvingats rea ut varor som är säsongsknutna och inte kommit ut till butikerna i tid, säger Bergqvist.

Exakt hur mycket konflikten i containerhamnen kostat svenskt näringsliv är svårt att slå fast. Enligt en uppskattning från den regionala näringslivsorganisationen Business Region Göteborg kan det röra sig om mellan 6,4 och 12,8 miljarder under två år. Uträkningen baseras på att det normalt passerar 800.000 containrar genom Göteborgs hamn per år och att kapaciteten under konflikten minskats med 40 procent samt att det kostar mellan 10.000 och 20.000 kronor extra att låta köra en container på lastbil via Tyskland eller Holland.

Handelshögskolans studie visar att det är svårt för företag att gardera sig mot en så långvarig osäkerhet som konflikten skapat. Forskarnas slutsatser är att preventiva åtgärder i sig skulle skapa stora kostnader och vara svåra att genomföra.

Många företag har blivit försiktiga med att använda Göteborgs hamn och Bergqvist menar att konflikten allvarligt skadat förtroende för Skandinaviens största hamn och att den kan få konsekvenser för framtiden.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Risken finns ju att Göteborg inte får tillbaka de volymer man nu tappat och att det skapats en tröskel som gör att utvecklingen fortsätter att fel håll. Och om företagen inte kan vara säkra på den här konflikten inte upprepas blir de ju inte särskilt sugna på att förlägga sina centrallager i området, säger Bergqvist och betonar att alla de tillfrågade företagen har stora förväntningar på att den utredning som regeringen tillsatt med anledning av hamnkonflikten ska skapa lugn och ro.

Utredningen, som ska se över konflikträtten och väntas bli vara klar i slutet av maj, har både välkomnats och kritiserats från fackligt håll.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä förklarade i en intervju i tidningen Arbetet i januari att något måste göras för att bryta dödläget, särskilt som många av förbundets medlemmar arbetar inom exportindustrin och det osäkra läget hotar jobben.

Men när LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson besökte Göteborg på 1 maj sade han till DN att han känner oro för utredningen.

– Vi är inte oroliga för att regeringen ska försämra strejkrätten. Stefan Löfven sade på LO:s valupptakt att han aldrig kommer att vara med om att stifta en lag som försämrar fackets möjlighet till sympativarsel, men situationen är inte ofarlig. Risken är ju att utredningen kommer med förslag som antas om vi får en annan majoritet i riksdagen efter valet, sade Thorwaldsson och kritiserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som han anser gick för fort fram när hon tillsatte utredningen.

– Den här frågan går inte att lösa så enkelt som de tror. Strejkrätten bygger på att Sverige ratificerat ILO-konventionen (Internationella arbetarorganisationen). Och det är klart att man inte kan upphäva detta i svensk lag utan att lämna ILO, sade Thorwaldsson, som menar att fortsatta förhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet är bästa vägen framåt.