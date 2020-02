På fabriken syns den globala coronaoron: ”Total rusch efter masker, vi jobbar dygnet runt”

– Vi kör allt vi kan nu, dygnet runt. Det blir runt 250.000 masker i veckan. Nu går många lådor iväg direkt med flygfrakt. Priserna på just flygfrakten har nästan dubblats på kort tid.

Vi står med Peter Carlsson ute i lagerdelen på företaget ACE Protection AB. Utanför porten ligger en äng, grannen på norrsidan är Hedströms Åkeri, åt andra hållet ligger naturbruksskolan.

ACT Protections fabrik, lager och kontor i Svenljunga. Foto: Lars Näslund

Landsortslugnet möter en allt mer global oro.

– Titta där borta, hyllorna är nästan tomma. Redan två-tre dagar efter första coronalarmen började det, sedan dess har det varit total rusch.

Peter Carlsson är vd för det lilla företaget i Svenljunga, den normalt stillsamma kommunen en halvtimme med bil sydost Borås.

ACT Protection AB:s vd Peter Carlsson i företagets lager. Många hyllor där färdiga masker ska stå gapade tomma när DN gjorde besök. Foto: Lars Näslund

Lastbilarna som skyndar in på Spolaregatan för att lasta allt som Peter Carlssons 18 anställda hinner vika, pressa, foga samman och förpacka, blir en god illustration av den nu globala kampen mot det nya coronaviruset.

Den här ansiktsmaskfabriken är bara en av många som nu går på högvarv. ACE Protection ägs sedan år 2000 av tyska storkoncernen Dräger, kanske mest kända i Sverige för alkotestmätarna. För att tillverka ansiktsmasker har man utöver Svenljunga en anläggning i Sydafrika och en leverantör i Guangzhou i Kina.

Corona Svenljungafabrikens fjärde virus-våg Företaget ACE Protection startade på 90-talet som ett Ulricehamnsförtag men ligger nu alltså några mil söderut, i Svenljunga. Normalt används deras masker i verkstads- och gruvindustrin. Men vid de stora virusutbrotten har de snabbt fått stora ordrar från sjukvården, som med Sars-utbrottet 2003-2004, svininfluensan 2009, ebola i Västafrika 2014 – och nu corona. Visa mer

I Svenljunga ligger man nu på maxkapaciteten 14 miljoner masker per år. Det motsvarar en ökning mot normalläget med 60–70 procent, enligt vd:n.

– Produktionen hos vår leverantör i Kina förfogar regeringen där över nu, för att kunna fylla sjukvårdens behov. Inget får exporteras därifrån, berättar Peter Carlsson.

Störst i branschen är amerikanska 3M, stora är även Honeywell. 3M:s koncernchef Mike Roman sade nyligen att ”vi ökar nu produktionen så mycket vi kan, vi kör 24/7”. Konkurrenten Kolmi-Hopen med fabrik i Angers i Frankrike tillverkar normalt 170 miljoner masker per år. Härom veckan fick de plötsligt in ordrar på en halv miljard masker, berättar de i New York Times.

Utanför en mataffär i Casalpusterlengo i norra Italien på söndagen: Allt fler börjar röra sig med ansiktsmasker ute i vardagslivet. Foto: Claudio Furlan

Enligt CNBC finns enbart i Kina 40 företag som har licens att tillverka skyddskläder och -masker för nationell distribution. Men eftersom efterfrågan i Kina är extrem räcker det inte. Flera miljoner omgångar skyddskläder har skickats enbart till värst drabbade staden Wuhan.

Men även i länder långt från Kina har efterfrågan av ansiktsmasker tagit fart. Kreativa e-handlare har fångat tillfället, inte sällan genom att lansera masker även som modeaccessoarer. Här finns uppenbarligen pengar att göra.

Bild 1 av 2 Ansiktsmasken måste appliceras på sätt sätt för att smita åt ordentligt kring mun och näsa. Här visar Peter Carlsson hur man bär sig åt. Foto: Lars Näslund Bild 2 av 2 Foto: Lars Näslund Bildspel

Men hur väl skyddar maskerna mot covid-19? Infektionsläkare har varnat för en övertro på vanliga munskydd som till exempel säljs på apoteken. Folkhälsomyndigheten påpekar också att ”för att andningsskyddet ska ge avsedd skyddseffekt måste det anpassas till den som ska använda det. Träning och utbildning i hur man använder ett andningsskydd behövs”.

– Det finns inga belägg för att användning av munskydd i samhället skulle hjälpa mot spridningen av virus, har Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, tidigare sagt till DN.

Vi går ut i fabriken där maskerna sätts samman för fullt; rader av robotar och rullband och några medarbetare som ser till att allt flyter som det ska. Men här finns även manuella moment, som att placera färdiga masker, en och en, i ett fack för inplastning.

... och här trillar ännu en färdig ansiktsmask ner i kartongen för att paketeras. Maskinerna går nu dygnet runt. Foto: Lars Näslund

Vi testar masken med bästa skyddet. Med lite hjälp får vi den att sluta an på rätt sätt. Den varma, fuktiga luften som vi andas in med ett visst motstånd går ut genom ventilen, kring näsvingarna sluter den åt. Hur smidig den än är, tilltalar inte tanken att tvingas arbeta med den på i timmar.

Vd:n Peter Carlsson är tacksam över att företaget som tillverkar maskinerna som de använder vid mask-tillverkningen håller till inte långt ifrån Svenljunga. Foto: Lars Näslund

Hur det känns hos Peter Carlsson och personalen att få fulla orderböcker medan miljoner människor på andra sidan jordklotet tvingas leva i karantän, kämpandes mot ett lömskt virus?

Hos Peter Carlsson är frågan väntad:

– Jag upplever att vi har ett positivt snack här, alla ställer upp för att man känner att man gör en insats för att hjälpa folk. Personalen är väldigt lojal. Men givetvis hjälper det till när alla också vet att vi har order inne för ett år framåt.