På nyckelfrågor väljer Volvo-ledningen att passa

På måndagseftermiddagen svarade Håkan Samuelsson och finanschefen Björn Annvall på frågor om att Volvo Cars styrelse slutligt gett klartecken till den länge väntade börsnoteringen.

De bekräftar att huvudägaren Zhejiang Geely Holding Group kommer att sälja en del av sitt ägande och att man genom en nyemission tillför Volvo Cars, med huvudkontor i Torslanda i Göteborg, omkring 25 miljarder kronor. Det meddelades samtidigt att de svenska institutionerna AMF och Folksam kvarstår som ägare.

Men på några nyckelfrågor väljer Volvo-ledningen att passa ytterligare en tid:

Vilket pris som Volvo Cars-aktien ska ges i utgångsläget, avvaktar man med att besvara. Detsamma gäller den andra nyckelfrågan: hur stor andel av biltillverkaren kommer Geely och Li Shufu att sälja? En låg andel så kallad free float bedöms kunna minska intresset för aktieköp.

Som svar på den senare frågan sa vd:n Håkan Samuelsson att han ”inte har någon synpunkt” på vad som är en lagom andel för Geelys fortsatta ägande.

– Man får se hur stort intresset är från marknaden. Vi säger att vi har 25 miljarder som är nödvändiga för att genomföra den tekniska omställningen, med bygge av batterifabrik, elektrifiering, med ny mjukvara. Sen får vi se hur stort intresset blir från investerare och hur stort intresse Geely Holding har att sälja. Vi har ingen synpunkt på någon idealprocent, mer än att jag tror att Volvo är betjänt av en stabil huvudägare även i framtiden på samma positiva sätt som man har varit det senaste decenniet.

Värderingen, ”prislappen”, på Volvo Cars-aktien kommer att offentliggöras först när det så kallade prospektet kommer inom några veckor. Samuelsson sa att man behöver höra mer vad marknaden och investerare säger.

Att beskedet kom just nu, bara dagar efter beskedet att Polestar, som man samäger med Geely, också noteras, men då i New York, har med just Polestar att göra, bekräftar Samuelsson indirekt.

– Polestars trovärdighet bygger på att vi kan stötta dem på olika sätt. Här finns ett samarbete som inte går att separera och värdet av det samarbetet har kanske varit svårt för investerare att värdera. Jag tror att våra investerare nu har fått en tydlig fingervisning om vad den fördelen är värd.

Ser ni något egenvärde i att det kommer in någon större västsvensk eller svensk investerare?

– Västsvenska självklart, men svenska investerare visar ju ett stort intresse, vilket är mycket positivt.

Kan det bli aktuellt med något särskilt erbjudande till era anställda?

– Självklart tittar vi på möjligheten att de anställda som vill vara med ska kunna göra det. Vi har sedan länge haft en Volvobonus kopplat till resultat. Det vore naturligt att hitta ett system som även innebär att aktier skulle bli en del av den bonusen. Vi tittar på det.

Varför ska folk köpa Volvo Cars-aktien?

– Det är förstås upp till var och en. Men bilindustrin står inför en enorm utmaning, vi kan inte fortsätta med bensinmotorer, för klimatets skull. Vi är en av de första som sagt att det är nödvändigt och satt ett slutdatum. Då borde Volvo vara ett bra alternativ att äga.

Efter mer än ett par decennier som ett onoterat bolag blir nu alltså Volvo Cars en del av den så kallade kvartalskapitalismen med rapporter som marknaden ständigt synar.

Det bekymrar inte Håkan Samuelsson.

– Framförallt behöver vi en avkastning för att kunna göra de här omfattande omställningarna, säger han.

– Självklart blir man som börsnoterad kanske lite med observerad och utmanad, inte minst av media. Och jag tror att det är nog ganska bra för företag att vara det. Många beklagar sig över kvartalsrapporter, men jag tror inte att det behöver leda till något kortsiktigt agerande. Det är ju egentligen bara en form av transparens. Det kanske känns lite obehagligt i början men bra i det långa loppet.

Håkan Samuelsson har nu varit Volvochef i nio år efter en lång karriär inom Scania. Innebär börsnoteringen att han också förbereder sin egen avgång? På den frågan svarar han:

– Börs-vd har jag varit förut, jag tror inte det blir någon större skillnad. Jag tycker att det har varit jättespännande att vara vd för Volvo och jag ska fortsätta ett tag till. Vi kommer med säkerhet att hitta en friktionsfri övergång en ny vd så småningom.

Så lade han till:

– Och jag kommer väl även att fortsätta att följa det här bolaget, kan jag tänka mig.

